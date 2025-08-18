Hanoï

Lancement du concours de peinture "J’aime Hanoï, Ville pour la paix" 2025

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), et en vue du 26 e anniversaire de la reconnaissance de Hanoï comme "Ville pour la paix" par l'UNESCO, le Service de la culture et des sports de Hanoï, en coopération avec l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, a lancé le concours international de peinture "J’aime Hanoï, Ville pour la paix" 2025.

>> Le Vietnam et les Nations unies célèbrent le 25e anniversaire de Hanoï ''Ville pour la paix''

>> Hanoï affirme sa position de "Ville pour la paix" et de "Ville créative"

>> Hanoï : acquis en 25 ans de ville pour la paix

Photo : KTDT/CVN

Hanoï est une capitale culturelle millénaire, riche d’un patrimoine historique exceptionnel et de paysages renommés. Elle est aussi une ville pour la paix, jouant le rôle de passerelle pour les échanges culturels internationaux. De nombreux étrangers, parmi lesquels des milliers d’enfants, y vivent et y étudient.

Un concours annuel

Le concours international de peinture pour enfants "J’aime Hanoï - Ville pour la paix" constitue un espace de jeu artistique pour les adolescents et enfants hanoïens, ainsi que pour les jeunes étrangers qui y résident et poursuivent leurs études.

Cet événement est aussi un lieu d’expression créative, permettant aux enfants de partager leurs sentiments et leurs aspirations pour un monde de paix, de coopération, de développement et de diffusion des valeurs humaines progressistes. Il représente également une occasion de promouvoir l’image de Hanoï, capitale bien-aimée, ville créative et "cultivée, civilisée et moderne", auprès des amis internationaux.

Le Service de la culture et des sports de Hanoï et l'Union des organisations d'amitié de Hanoï organisent ce concours chaque année. Les précédentes éditions ont suscité un vif intérêt et une large participation de milliers d’enfants, vietnamiens et étrangers, installés dans la capitale.

Photo : Vietnamplus/CVN

Au fil des ans, le concours est devenu un véritable pont d’amitié, favorisant les échanges culturels entre enfants de différentes nationalités et sensibilisant la jeune génération à la préservation de la paix, à la protection de l’environnement et à la construction d’une société humaine et progressiste pour un avenir commun.

Les œuvres primées lors des éditions précédentes ont marqué le jury et le public de la capitale par leur créativité, leur intensité émotionnelle et leurs messages positifs sur la vie, les relations humaines, la nature, l’amour de la paix et l’humanité, exprimés à travers le regard innocent et pur des enfants.

Édition 2025

Pour l’édition 2025, le concours "J’aime Hanoï, Ville pour la paix" invite les enfants âgés de 6 à 15 ans, vietnamiens ou étrangers résidant à Hanoï, à exprimer leurs sentiments et leurs rêves par la peinture. Les œuvres devront refléter l’amour pour le Vietnam et sa capitale, véhiculer une vision d’un monde pacifique, propre et vert, tout en diffusant des messages de gentillesse et de bienveillance, et en dénonçant la guerre et la pauvreté.

Photo : BTC/CVN

"Cette édition est l’occasion pour les enfants vietnamiens et internationaux de libérer leur créativité et de démontrer leur talent artistique. Elle s’articule autour du thème +Hanoï - ville pour la paix, ville créative, civilisée, culturelle, moderne+, évoquant l’amour de la paix, des gens, de la vie, la beauté de la nature, ainsi que la lutte contre la guerre, la pauvreté et les épidémies", a déclaré Nguyên Nam Hai, vice-président de l’Union des organisations d’amitié de Hanoï.

Les candidatures sont ouvertes du 15 août au 10 septembre 2025. Les participants vietnamiens peuvent déposer leurs œuvres au Centre culturel et à la Bibliothèque de Hanoï, tandis que les participants internationaux peuvent les envoyer à l'Union des organisations d'amitié de Hanoï.

La cérémonie de clôture, suivie de la remise des prix et de l’inauguration d’une exposition, aura lieu en fin septembre 2025. Le comité d’organisation attribuera un total de 91 prix, d’une valeur cumulée de plus de 126 millions de dôngs, comprenant un premier prix, 10 deuxièmes prix et 20 troisièmes prix.

Quê Anh/CVN