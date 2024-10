Hanoï affirme sa position de "Ville pour la paix" et de "Ville créative"

>> Nguyên Thê Son, l’homme qui transforme des espaces publics à Hanoï par l’art

>> Une destination touristique attrayante

>> Une ville en pleine évolution culturelle

Photo : VNA/CVN

Après neuf années de résistance acharnée, marquées par la détermination inébranlable et l'esprit combatif de l'armée et du peuple vietnamiens, la Victoire historique de Diên Biên Phu en 1954 a contraint les forces coloniales françaises à signer les Accords de Genève le 21 juillet 1954. Ces accords ont mis fin aux hostilités au Vietnam, reconnaissant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge, tout en stipulant le retrait des troupes françaises du Nord du Vietnam.

"Le10 octobre 1954 reste gravé dans la mémoire des Vietnamiens comme le jour où la capitale Hanoï a retrouvé sa liberté après près d'un siècle de domination coloniale."

Le jour du retour triomphal

Aux termes des Accords de Paris, Hanoï a été désignée comme zone de regroupement pour l'armée française pendant 80 jours. Durant cette période, la paix n'était pas encore établie à Hanoï. L'armée et la population de la capitale ont dû poursuivre leurs efforts dans un contexte nouveau pour attendre le jour de prise du contrôle de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Les colonialistes français ont tenté de tirer parti de cette période pour déstabiliser les institutions économiques et culturelles, encourager l'exode vers le Sud, et perturber l'ordre public. Leur objectif était de transférer au Sud Vietnam une capitale affaiblie et désorganisée, dans le but de compromettre la crédibilité du gouvernement tant au niveau national qu'international.

"Anticipant le complot français et conscients de l'importance cruciale de la reprise de Hanoï, le Bureau politique et le secrétariat du Comité central du Parti ont mandaté Vo Nguyên Giap, Lê Van Luong, Xuân Thuy et Tô Huu pour superviser directement la transition du pouvoir dans la capitale."

Le 17 septembre 1954, conformément à la décision du gouvernement, le Comité militaire de la ville de Hanoï a été mis en place sous la direction du général Vuong Thua Vu pour assurer la transition du pouvoir dans la capitale. Le Conseil de gouvernement a promulgué des politiques destinées aux villes nouvellement libérées, des politiques religieuses et des règles pour les soldats, militaires et fonctionnaires qui allaient s'installer dans les villes nouvellement libérées. Le commandement général a demandé aux unités militaires chargées de la libération de Hanoï de maintenir l'ordre et la sécurité, de protéger la population, de respecter scrupuleusement les politiques et la discipline fixés par le gouvernement, et de rester vigilantes face à toute tentative de provocation ou de sabotage.

À l'issue des négociations diplomatiques visant à assurer à temps le retrait ordonné et pacifique des forces françaises de Hanoï, un accord sur le transfert militaire de la capitale a été signé le 30 septembre 1954, suivi d'un accord sur le transfert administratif le 2 octobre. Le gouvernement vietnamien a déployé des équipes de police, de maintien de l'ordre et d'administration pour préparer la prise en charge de la ville. La cérémonie officielle de transfert du pouvoir s'est déroulée au stade Côt Co, en présence de nombreux dirigeants et citoyens de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La transition du pouvoir dans la capitale s'est déroulée avec succès. Le Vietnam a pris le contrôle de 129 bâtiments administratifs, infrastructures publiques, usines, hôpitaux et écoles, dont d'importantes installations militaires et organes importants. Les activités quotidiennes des habitants ont pu se poursuivre normalement. Les services essentiels tels que l'électricité, l'eau et les transports ont continué de fonctionner sans interruption. La sécurité politique et l'ordre social ont été maintenus de manière efficace. Les écoles, les établissements de santé, les organes culturels et les médias ont poursuivi leurs activités sous la nouvelle administration.

Hanoï, de la "Ville pour la Paix" à la "Ville créative"

En 1999, Hanoï a été honorée par l'UNESCO en tant que "Ville pour la paix", devenant ainsi l'unique représentante de la région Asie-Pacifique à ce titre jusqu'à aujourd'hui. Cette distinction a suscité une immense fierté chez les habitants de la capitale vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

"Le titre de "Ville pour la paix" décerné par l'UNESCO est une reconnaissance de la communauté internationale envers les contributions significatives de Hanoï envers la cause d'une édification d'une ville pour la paix."

Vingt ans plus tard, en octobre 2019, Hanoï a cette fois été désignée par l'UNESCO "ville de design" parmi les 66 "villes créatives" sélectionnées. Dans le cadre de cette nouvelle désignation, Hanoï a fixé des objectifs ambitieux. D'ici 2025, la capitale vise à devenir une ville verte, intelligente et moderne, compétitive tant au niveau national que régional. À l'horizon 2030, elle devrait devenir une ville verte, intelligente et moderne, dynamique et efficace, capable de rivaliser sur la scène régionale et internationale.

"Dans sa vision à long terme jusqu'en 2045, Hanoï offrira une qualité de vie élevée, un développement durable dans tous les domaines, et une ville ayant une connectivité mondiale et compétitive internationale."

Au cours des cinq années suivant son adhésion au "Réseau des villes créatives de l'UNESCO", Hanoï a mis en œuvre diverses initiatives et engagements visant à multiplier les activités de design créatif dans ses programmes de développement culturel, économique et social. À ce jour, la ville a organisé de nombreux événements liés au design créatif, attirant la participation d'acteurs nationaux et internationaux et favorisant l'intégration progressive de la créativité dans la vie.

L'omniprésence des produits créatifs dans la ville témoigne des fondations solides pour le développement de Hanoï axé sur le design créatif. En particulier, les festivals culturels et les événements créatifs organisés dans la capitale ont attiré une grande participation des créateurs et du public.

L'intégration au "Réseau des villes créatives de l'UNESCO" marque une première étape importante dans l’objectif de renforcer le statut de Hanoï et à créer une image urbaine plus attractive, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités et potentiels pour le développement urbain.

En accordant une attention particulière à la préservation du patrimoine culturel, à l'amélioration des infrastructures et à la stimulation de la créativité, Hanoï progresse vers la réalisation des objectifs de développement durable, contribuant à l’édification d’une ville moderne, civilisée et agréable à vivre. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de l'Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable et de la Résolution No15 du Bureau politique, qui définissent les orientations, les tâches pour le développement de la capitale jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045.

VNA/CVN