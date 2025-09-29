Dà Nang, la "Miami de l’Asie" - nouvelle Eldorado des retraités français

De plus en plus de retraités français délaissent les destinations traditionnelles comme le Portugal ou le Maroc au profit de Dà Nang, ville côtière du Vietnam, séduits par un coût de la vie attractif et un cadre de vie paisible, selon le magazine de mode et de style de vie Grazia .

Photo : VNA/CVN

Longtemps considéré comme le choix numéro un pour une retraite à l'étranger en raison de son climat doux, de ses longues plages et d'un coût de la vie plus abordable qu'en France, le Portugal voit émerger un sérieux concurrent en la personne de Dà Nang.

Surnommée la "Miami d'Asie", cette ville de la côte centrale du Vietnam attire par son ensoleillement, ses plages de sable fin et son rythme de vie serein.

À l'opposé de l'agitation de Hô Chi Minh-Ville ou de la capitale Hanoï, Dà Nang a su conserver une atmosphère détendue. Les seniors peuvent flâner le long de la plage de My Khê, se rendre au marché matinal, siroter un café filtre vietnamien en bord de mer, ou trouver l'inspiration dans la lumière tropicale pour lire ou peindre.

La ville parvient à combiner des infrastructures modernes - hôpitaux, services, cafés confortables - avec une vie locale authentique et chaleureuse.

Grazia souligne que le principal atout de Dà Nang réside dans les loyers. Un appartement d'une chambre, proche de la plage ou du Dentre-ville, se loue entre 300 et 600 euros par mois.

Pour un logement de deux chambres, les prix varient de 500 à 900 euros. Ces tarifs permettent aux retraités de vivre confortablement dans des appartements entièrement équipés, incluant parfois la climatisation et certains services, tout en étant à proximité de la mer et des quartiers animés.

La gastronomie locale est également un argument de poids. Les petits restaurants proposent des repas frais et savoureux pour seulement quelques euros, tandis que les marchés traditionnels regorgent de fruits, légumes, fruits de mer et épices à des prix imbattables. Les transports en ville sont tout aussi abordables : taxis, motos-taxis ou bus sont bon marché.

ans de nombreux quartiers, les résidents peuvent même se déplacer à pied ou en scooter pour leurs activités quotidiennes.

VNA/CVN