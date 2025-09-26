Time Out classe une rue à Hô Chi Minh-Ville parmi les plus branchées du monde

La rue Nguyên Thai Binh à Hô Chi Minh-Ville a été classée 11 e parmi les 39 quartiers les plus branchés des plus belles villes du monde cette année par le magazine de voyage britannique Time Out .

Photo : Quince/Time Out/CVN

À première vue, Nguyên Thai Binh ressemble à n’importe quelle rue vietnamienne animée, avec ses ateliers, ses motos et ses marmites de soupe fumantes. Mais le quartier récompense ceux qui sont prêts à approfondir leurs recherches, écrit le magazine.

Time Out recommande aux visiteurs de découvrir à la nuit tombée des restaurants de renommée mondiale, des bars secrets et d’authentiques souvenirs de guerre américains dans des brocantes encombrées.

La transformation du quartier se manifeste surtout par la qualité des nouveaux arrivants : Leonardo est déjà considéré comme l’une des meilleures pizzerias de la ville malgré son ouverture il y a moins d’un an, et à la périphérie, ÔMM Mixology a été salué comme le nouveau bar phare de la ville.

Pour ajouter à son attrait, le célèbre restaurant Noriboi Omakase, a déménagé ici plus tôt cette année, venant du quartier plus cher et établi de Thao Diên, une décision que Time Out décrit comme une confirmation de l’attrait croissant de Nguyên Thai Binh.

Pour le magazine, la journée idéale commence tôt pour éviter la file d’attente au Bún Riêu cua ốc Phan Rang, où les habitants font le plein d’énergie pour la journée avec de fumants bols de soupe de nouilles au crabe et aux escargots et s’enchaîne avec une halte au joli café rétro Hoàng Thi Cafe avant d’explorer les antiquaires de la rue Lê Công Kiêu et le chaos désordonné du marché Yersin (Dân Sinh).

Pour le déjeuner, Time Out propose le Bếp Mẹ Ỉn pour déguster des plats vietnamiens familiaux simples et délicieux, puis dans l’après-midi, au Musée des beaux-arts de Hô Chi Minh-Ville. Pour commencer la soirée en beauté, il propose le bar à cocktails Madam Kew et le restaurant Quince Eatery pour le dîner, avant de terminer la soirée à The Arth pour se détendre au son d’un saxophone live sous l’horloge de la gare.

Selon Time Out, les quartiers les plus branchés du monde sont des lieux qui incarnent l’âme de nos villes, tout en conservant leur caractère local unique qui attire les gens pour vivre, travailler et se divertir.

Cette année, sa sélection propose une multitude de lieux, des enclaves chaleureuses aux allures de villages animés par des communautés soudées aux centres-villes revitalisés, en passant par des zones industrielles autrefois en sommeil transformées en quartiers créatifs.

Nombre d’entre eux sont des lieux sous-estimés, à l’ombre de leurs homologues commerciaux ; d’autres sont devenus des hauts lieux culinaires inattendus ou des pôles d’attraction pour les artistes, écrivains et activistes de la ville. Leur point commun : un esprit "DIY" et un penchant inébranlable pour l’ingéniosité et l’amusement.

VNA/CVN