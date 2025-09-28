Exploration du marché de Bên Nhut à An Giang

Situé au bord d’une rivière et ouvert uniquement le week-end, le marché de Bên Nhut charme par ses étals colorés de plats, fruits et produits locaux. Son ambiance authentique est renforcée par les vendeuses en áo bà ba , la tenue traditionnelle du Delta du Mékong.

>> Saigontourist : offres exceptionnelles au salon ITE HCMC 2025

>> Saigontourist, moteur de l’essor touristique au Vietnam

Peu après son inauguration, les internautes ont rapidement diffusé de nombreuses photos authentiques et pleines de charme du marché rural de Bên Nhut, situé dans la commune de Long Thành, province d’An Giang (Delta du Mékong).

Photo: Saigontourist/CVN

Le marché s’étend sur quelques centaines de mètres le long d’un petit chemin de seulement 3 m de large, longeant la rivière Cai Bé. Les vendeurs, majoritairement des femmes, viennent des diffé-rents hameaux de la commune. Dans cette atmosphère typique-ment campagnarde, on retrouve une riche variété de plats traditionnels du delta, tels que bánh giá (crêpes croustillantes aux crevettes) de Gò Công, saucisses grillées sur pierre, bánh khot (mini crêpes salées) accompagnés d’herbes sauvages, poisson grillé à la braise, escargots vapeur au poivre, bánh xèo (crêpe vietnamienne), galettes de riz grillées ou mélangées, œufs de canard couvés grillés au charbon, gâteaux traditionnels, fruits, ainsi que souvenirs et produits agricoles. Comme il s’agit d’un marché de village destiné aux habitants et aux visiteurs nostalgiques des campagnes d’antan, les prix restent très abordables, allant de 5.000 à 35.000 dôngs par plat.

Attrait de nombreux touristes

Le marché a ouvert en novembre 2024, juste avant le Nouvel An lunaire. De 11 échoppes au départ, il est passé à plus de 70 aujourd’hui, attirant parfois jusqu’à 2.000 visiteurs, essentiellement des habitants des environs et des touristes venus d’autres provinces, séduits par la réputation de ce marché rural unique.

Photo: Saigontourist/CVN

“Lors de ma première visite au marché de Bên Nhut, j’ai été très impressionnée, surtout par l’ambiance animée mais chaleureuse entre vendeurs et acheteurs. La gastronomie est variée, savoureuse et surtout très bon marché. On choisit les plats librement, puis on s’installe au bord de la rivière pour les déguster, en observant les barques passer et les jacinthes d’eau dériver doucement… Une expérience de détente tout simplement exceptionnelle”, partage Kim Linh, touriste venue de Hô Chi Minh-Ville.

Le marché fonctionne de 07h00 du matin jusqu’à environ 20h00, chaque samedi et dimanche. L’affluence est maximale à partir de 16h00. “Si à Saïgon vous vous sentez oppressés et cherchez une échappée pour le week-end, rendez-vous à An Giang. Faites un tour au marché rural de Bên Nhut, savourez ses plats délicieux et profitez d’un moment convivial. Vous y oublierez tous vos soucis”, ajoute Kim Linh.

Cet été, si vous visitez Rach Gia, profitez-en pour faire le tour de cette ville côtière pleine de vitalité. Ne manquez pas la porte Tam Quan, construite en 1955 et devenue un symbole emblématique. Continuez votre découverte avec la pagode Tam Bao, le temple de Nguyên Trung Truc, le quartier urbain gagné sur la mer et l’embarcadère des vedettes rapides de Rach Gia. Mention spéciale au temple de Nguyên Trung Truc, un monument dédié à ce héros national tombé en 1868 lors de la résistance contre l’armée française. Il a été classé vestige historique et culturel national en 1988.

Hôtel Saigon - Rach Gia

À Rach Giá, le groupe Saigontourist dispose de l’hôtel Saigon - Rach Giá, classé 4 étoiles internationales. Situé en plein centre administratif de la province, il se trouve à 7 km de l’aéroport de Rach Gia et à 6 km de l’embarcadère, au cœur du quartier urbain en bord de mer, riche en loisirs, commerces et divertissements.

L’établissement s’étend sur près de 16.000 m² et compte 82 chambres modernes et haut de gamme. Ses salles de conférence peuvent accueillir de 200 à 500 personnes. Il propose également un restaurant gastronomique, un bar, une salle de sport, une piscine extérieure et un service de navette vers l’aéroport et l’embarcadère. Un choix idéal pour vous et votre famille lors d’un séjour estival à Rach Gia.

Adresse : 844, rue Nguyên Trung Truc, quartier de Rach Gia, province d’An Giang

Tél. +84 29 73 81 22 29

Site web : www.saigonrachgiahotel.vn

Minh Thu - Gia Hân/CVN