Cà Mau

Le tourisme devient l'une des priorités du développement économique et social

Le développement du tourisme est devenu l'une des priorités de la province de Cà Mau, non seulement pour générer des revenus pour l'économie locale, mais aussi pour promouvoir l'image de Cà Mau auprès des partenaires et touristes nationaux et internationaux. On doit avoir la responsabilité non seulement de préserver, mais aussi de promouvoir les valeurs culturelles, historiques et naturelles de notre localité.

C'est les paroles directrices de Nguyên Hô Hai, secrétaire du Comité provincial du Parti de Cà Mau, lors du séminaire sur le thème “Positionnement de la marque touristique de Cà Mau dans le pays”, organisé par le Comité populaire provincial de Cà Mau en collaboration avec l'Association vietnamienne du tourisme et d’autres unités connexes, en réponse à la Journée mondiale du tourisme (27 septembre).

Le séminaire a réuni des centaines d'experts et d'entrepreneurs, dont environ 150 entreprises du secteur à travers le pays.

Lors du séminaire, le secrétaire Nguyên Hô Hai a également appelé les entreprises et les investisseurs de la localité et d'ailleurs à s'unir et à contribuer au développement du tourisme à Cà Mau. "Nous avons besoin de nouvelles idées, de projets d'investissement dans les infrastructures, les services touristiques et de produits touristiques uniques pour faire de Cà Mau une destination touristique attrayante et sûre", a souligné M.Hô Hai.

Il a ajouté: "J'espère que les habitants de Cà Mau, avec la fierté de leur terre natale, se joindront aux entreprises et aux autorités locales pour participer activement à la préservation des valeurs culturelles, historiques et naturelles de la localité. Transformons l'amour de notre terre natale en actions concrètes, qu'il s'agisse de préserver la propreté de l'environnement, de développer l'écosystème ou d'accueillir les touristes avec enthousiasme et sincérité".

Nécessité de dégager des obstacles

Dans son discours d'ouverture, Ngô Vu Thang, vice-président du Comité populaire provincial de Cà Mau, a souligné que Cà Mau possède un écosystème riche, avec près de 150.000 ha de forêts de Melaleuca et de mangroves côtières reconnues par l'UNESCO comme Réserve mondiale de biosphère. Après sa fusion administrative avec l'ancienne province de Bac Liêu, Cà Mau bénéficie aujourd’hui d'un espace de développement de plus en plus vaste, créant un puissant moteur économique, notamment dans les domaines de l'écotourisme, de la culture et de la spiritualité, entre autres secteurs potentiels. Cà Mau possède un atout majeur pour créer des produits uniques qui ne se superposent pas à ceux d'autres localités dans la région et même le pays.

Ngô Vu Thang a affirmé : "Dans les temps à venir, Cà Mau connaîtra une percée grâce à une série de projets nationaux majeurs, tels que le pôle portuaire de Hon Khoai, l'autoroute de Cân Tho - Cà Mau, le projet de liaison Cà Mau-Dât Mui, le projet de modernisation de l'aéroport de Cà Mau… Associés aux projets phares de la localité, ces projets constitueront un nouveau moteur de développement socio-économique, dans lequel le tourisme joue un rôle important. C'est également le fondement qui permettra à Cà Mau d'affirmer sa position de destination à l'extrême sud du pays, en quête de paix et d'harmonie avec la nature".

De nombreux défis

Cependant, selon les experts, Cà Mau fait également face à de nombreux défis comme le manque de synchronisation des infrastructures de transport, la limite de promotion de l'image du tourisme de Cà Mau, l'inégalité de la qualité des services touristiques, la faiblesse des ressources humaines en termes de compétences et de langues étrangères...Tout cela empêche le tourisme de Cà Mau d'exploiter pleinement son potentiel.

Lors du séminaire, des représentants d'agences de voyages, d'entreprises touristiques, d'organismes touristiques et des consultants en tourisme de provinces et de villes du pays ont échangé et proposé des conseils à la province de Cà Mau pour créer des produits touristiques uniques et attirer les visiteurs dans les années à venir. Ils ont également discuté des obstacles qui freinent le développement escompté du tourisme à Cà Mau.

Le Docteur Duong Duc Minh, de l'Institut de recherche sur le développement économique et touristique, a déclaré que Cà Mau devait inscrire son développement dans le contexte national en exploitant des ressources uniques et un réseau de connexions.

Grâce à sa situation à l'extrême sud du pays, à la convergence de la terre, de la forêt et de la mer, ainsi qu’à la symbiose des communautés Kinh, Hoa et Khmer et à son riche patrimoine d'anecdotes uniques, Cà Mau a l'avantage de créer une marque touristique "propre et originale".

Il a également suggéré que Cà Mau développe un tourisme de type "Jour vert et Nuit rouge": le jour pour découvrir l'écologie, les soins de santé, l'éducation environnementale et les énergies renouvelables; la nuit pour explorer les souvenirs révolutionnaires, l'art et l’histoire de la zone urbaine du Sud.

Pour le développement durable du tourisme

D'un point de vue commercial, Nguyên Ngoc Tân, directeur général de la Compagnie touristique Saco et vice-président de l'Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Cà Mau est fort d’un atout unique que constitue l’intersection entre forêts, mers et cultures autochtones, fondement de la création de différents produits touristiques. Il a proposé de créer les produits, dont “Une journée au bout de la Patrie” avec observations de lever et coucher de soleil au cap de Cà Mau, promenades en sampan dans la mangrove, dégustations de fruits de mer frais et échanges avec des pêcheurs locaux; ou encore la découverte de la forêt d'U Minh Ha Melaleuca, des séjours chez l'habitant dans un village de pêcheurs et un festival des khmers dans le cadre du voyage "Forêt verte - Mer argentée - Culture multicolore".

M. Ngoc Tân a déclaré que pour une mise en œuvre efficace, il est nécessaire de développer des produits en s'appuyant sur la chaîne de valeur, en établissant des liens entre les entreprises, les communautés locales et les gestionnaires. Cà Mau doit également investir dans la modernisation des infrastructures d'hébergement et des moyens de transport, l'amélioration de la qualité des services et la promotion des technologies numériques. Elle doit en particulier renforcer les liens régionaux avec Hô Chi Minh-Ville et d’autres provinces et villes du Delta du Mékong pour créer des circuits interprovinciaux attrayants pour les touristes nationaux et internationaux.

Pour sa part, Hô Chi Minh-Ville est actuellement un marché touristique clé, avec une forte demande pour les week-ends et l'écotourisme et une connexion efficace entre Cà Mau et cette localité deviendra un moteur puissant pour le tourisme à Cà Mau.

Vu Thê Binh, président de l'Association vietnamienne du tourisme, a quant à lui souligné la nécessité de développer un système de voyagistes, d'améliorer les installations d'hébergement et les services touristiques afin de construire et de développer la marque Cà Mau Tourisme. Parallèlement, Cà Mau doit renforcer les activités de promotion, en ciblant d'abord les touristes nationaux puis le marché international. Elle doit renforcer les activités des associations touristiques locales et les connecter aux réseaux du Delta du Mékong et de Hô Chi Minh-Ville.

Lors de l'événement, Mme Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré qu'à l'issue du séminaire, son agence étatique de gestion du tourisme collaborerait avec l'unité homologue de Cà Mau pour développer des produits touristiques uniques. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville soutiendra également Cà Mau dans le développement des ressources humaines touristiques.

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, Cà Mau est actuellement en train d'achever ses réseaux routier et aéroportuaire, ce qui permettra d'attirer davantage de touristes à l’avenir. Par conséquent, la province de Cà Mau doit désormais accélérer la construction d'établissements d'hébergement, améliorer les destinations touristiques et concevoir des produits uniques pour attirer les touristes.

"Le Comité provincial du Parti communiste de Cà Mau créera toutes les conditions favorables, adoptera des politiques préférentielles et garantira un environnement commercial ouvert pour que les entreprises puissent investir en toute sécurité. Grâce à la solidarité et à la créativité de l'ensemble du système politique de la localité, des entreprises et des habitants locaux, Cà Mau deviendra à l'avenir non seulement une destination touristique, mais aussi une forte marque touristique nationale et internationale", a conclu le secrétaire Nguyên Hô Hai.

Dans le cadre de cet atelier, la province de Cà Mau a lancé un programme d’action visant à créer et développer des produits touristiques typiques de quatre groupes principaux: le tourisme culturel et écologique, le tourisme culturel -historique et spirituel et le tourisme culturel et culinaire, sans oublier des solutions pour le développement des ressources humaines du secteur touristique.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Cà Mau, la localité a accueilli depuis le début de l’année environ 5,2 millions de visiteurs, soit 61% du plan annuel, pour un chiffre d’affaires estimé à 4.890 milliards de dôngs, soit 57% de l’objectif annuel. Cà Mau vise à accueillir environ 8 millions de visiteurs en 2025 et des revenus totaux du secteur de plus de 8.500 milliards de dôngs.

Texte et photos : Tân Dat/CVN