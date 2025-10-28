Lâm Dông intensifie la régularisation de sa flotte de pêche

Selon Nguyên Van Chiên, directeur adjoint du Service provincial de l’agriculture et de l'environnement de Lâm Dông, le Service a demandé à la division des ressources halieutiques et des mers et îles, aux postes de garde-frontières ainsi qu’aux autorités côtières locales de coordonner leurs actions afin de résoudre définitivement les dossiers en suspens relatifs à l’enregistrement et à l’inspection technique des navires de pêche, ainsi qu’à la délivrance des licences d’exploitation des ressources aquatiques.

Nguyên Van Chiên a souligné la nécessité de traiter en priorité les cas de navires ne remplissant plus les conditions légales d’exploitation, notamment ceux dont les licences ou certificats d’inspection sont expirés, et de régler rapidement les situations de perte de connexion au système de surveillance par satellite (VMS). Les autorités locales sont invitées à accélérer les vérifications pour s’assurer qu’aucune infraction ne subsiste.

Pour lever les obstacles rencontrés, le Service de l’agriculture et de l'environnement a chargé la division des ressources halieutiques et des mers et îles de soumettre en temps voulu les propositions nécessaires au Comité populaire provincial, afin de solliciter les avis des ministères concernés et du gouvernement, garantissant ainsi la régularisation de tous les navires expirés avant le 30 octobre.

De son côté, le colonel Pham Xuân Dô, commandant adjoint des gardes-frontières de Lâm Dông, a indiqué que les unités maritimes intensifient les patrouilles et contrôles, interdisant strictement la sortie en mer des navires non conformes. Les infractions feront l’objet de sanctions sévères, les navires concernés étant tenus de demeurer dans les zones d’ancrage réglementaires.

À ce jour, la province compte 8.398 navires, dont 1.143 à licence expirée et 745 à inspection échue. Lâm Dông vise à achever l’enregistrement et l’inspection de l’ensemble de sa flotte d’ici à la fin octobre 2025, une étape essentielle dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

