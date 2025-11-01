La fête Katê en effervescence au sein de la communauté Cham

La fête Katê 2025, célébrée par la communauté Cham Brahman dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), a débuté sur le site historique de la tour Pô Sah Inu, dans le quartier de Phu Thuy.

Reconstituée depuis 2005, la fête Katê est désormais un événement culturel et spirituel majeur, contribuant à la préservation des valeurs religieuses tout en renforçant la cohésion de la communauté Cham dans le développement global du pays. Les autorités locales insistent sur l’importance de cette communauté dans la sauvegarde de l’identité culturelle nationale et dans la construction d’une culture vietnamienne moderne et imprégnée de son héritage.

Organisée les 20 et 21 octobre, cette fête comporte des rites spirituels et de nombreuses activités dynamiques, telles que des concours de composition d’offrandes, de confection de gâteaux au gingembre, de pilage du riz, de transport d’eau sur parcours d’obstacles, ainsi qu’un espace dédié aux métiers traditionnels Cham. Katê, fête la plus emblématique de l’ethnie Cham, rend hommage aux divinités et exprime des vœux de pluies bénéfiques, de récoltes abondantes et de bonheur conjugal.

Texte et photos : Hông Hiêu - Xuân Hoàng/VNA/CVN