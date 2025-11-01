La fête Katê en effervescence au sein de la communauté Cham

>> Le 6e Festival culturel de l’ethnie Cham promet son lot de découvertes
|Les Cham portent des offrandes à la tour Pô Sah Inu lors du festival Katê pour les offrir aux divinités et aux ancêtres.
Reconstituée depuis 2005, la fête Katê est désormais un événement culturel et spirituel majeur, contribuant à la préservation des valeurs religieuses tout en renforçant la cohésion de la communauté Cham dans le développement global du pays. Les autorités locales insistent sur l’importance de cette communauté dans la sauvegarde de l’identité culturelle nationale et dans la construction d’une culture vietnamienne moderne et imprégnée de son héritage.
|Danse de célébration de la fête Katê au pied de la tour Pô Sah Inu, quartier de Phú Thuy, province de Lâm Dông (Centre).
|Procession des offrandes et des costumes de la déesse Pô Sah Inu.
Organisée les 20 et 21 octobre, cette fête comporte des rites spirituels et de nombreuses activités dynamiques, telles que des concours de composition d’offrandes, de confection de gâteaux au gingembre, de pilage du riz, de transport d’eau sur parcours d’obstacles, ainsi qu’un espace dédié aux métiers traditionnels Cham. Katê, fête la plus emblématique de l’ethnie Cham, rend hommage aux divinités et exprime des vœux de pluies bénéfiques, de récoltes abondantes et de bonheur conjugal.
|Une artisane cham présente la technique de confection du gâteau au gingembre, incontournable du festival Katê.
|Performance artistique pour accueillir le festival Katê 2025.
Texte et photos : Hông Hiêu - Xuân Hoàng/VNA/CVN