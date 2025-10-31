Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN) algérien, Abdelkrim Benmbarek, a salué les perspectives prometteuses de la coopération entre les deux Partis et les deux pays, exprimant l’espoir que le programme de coopération, déjà élaboré et amendé, puisse être signé prochainement, lors de la rencontre, le 30 octobre à Alger, avec une délégation de la Revue Communiste du Vietnam , conduite par son rédacteur en chef adjoint, le Professeur associé et Docteur Nguyên Ngoc Ha.

M. Benmbarek a souligné que ce document constituerait une base importante pour intensifier les échanges, harmoniser les points de vue sur les questions d’intérêt commun et consolider davantage les relations bilatérales. Il a affirmé que le président algérien Abdelmadjid Tebboune accordait une attention particulière au renforcement des relations avec le Vietnam. Il a également rappelé que les anciens combattants algériens nourrissaient un profond attachement envers le Vietnam et a insisté sur la nécessité pour les jeunes générations des deux pays de perpétuer cette amitié historique.

Pour sa part, Nguyên Ngoc Hà a partagé pleinement les points de vue du secrétaire général du FLN, soulignant la solidité des liens traditionnels entre les deux pays et la volonté commune d’en transmettre les valeurs aux générations futures. Il a adressé ses félicitations au FLN et au peuple algérien à l’occasion de la Fête nationale du 1er novembre, saluant les succès obtenus dans la lutte pour l’indépendance d’hier ainsi que dans l’œuvre de construction et de développement du pays d’aujourd’hui.

Auparavant, le 27 octobre, la délégation vietnamienne avait eu une séance de travail avec le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Abdelmalek Tacherift.

Le ministre s’est félicité des liens "très particuliers" entre le Vietnam et l’Algérie, forgés dans la solidarité et le partage au cours de leurs luttes pour l’indépendance. Il a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam et pour son parcours historique exemplaire.

Nguyên Ngoc Ha s’est réjoui des progrès réalisés par les deux pays, saluant notamment la position croissante de l’Algérie en Afrique. Il a également exprimé son admiration pour les politiques algériennes à l’égard des anciens combattants et des personnes méritantes ainsi que pour les efforts déployés en matière d’éducation patriotique et de transmission des valeurs révolutionnaires aux jeunes générations - des expériences précieuses, selon lui, dont le Vietnam pourrait s’inspirer.

Abdelmalek Tacherift a insisté sur le respect et la reconnaissance accordés par le gouvernement et le peuple algériens aux anciens combattants pour leur assurer à la fois un bien-être matériel et une valorisation spirituelle.

Nguyên Ngoc Hà a affirmé que le Vietnam s’efforçait non seulement d’améliorer les conditions de vie des anciens combattants, mais aussi de les considérer comme des exemples vivants et des témoins de l’histoire. Il s’est dit convaincu qu’avec de meilleures conditions matérielles et l’étude des expériences internationales, le Vietnam appliquera encore plus efficacement ses politiques sociales en faveur des anciens combattants et des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation dans les années à venir.

