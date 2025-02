L’agriculture, un domaine important de coopération entre le Guangxi et le Vietnam

Les données douanières chinoises ont montré qu’en 2024, les importations et les exportations vers les pays de l’ASEAN via le poste-frontière international Huu Nghi - Youyi Guan se sont élevées à 472,69 milliards de yuans, soit en hausse de 13,4%, représentant 98,9% du commerce extérieur total du port.

Selon un reportage du correspondant de Pékin de l'Agence Vietnamienne d'Information, citant un article du Quotidien des affaires internationales du ministère chinois du Commerce, pendant la fête du Nouvel An lunaire 2025, le poste-frontière international dans la ville de Pingxiang, province du Guangxi, était toujours très fréquenté, avec des véhicules entrant et sortant du pays en continu, et des touristes entrant et sortant du pays en un flot incessant. Le personnel des douanes de Youyi Guan n’a pas pris de congés, mais s’est relayé pour assurer le bon dédouanement des marchandises importées et exportées.

Ces dernières années, le poste-frontière international était également devenu le plus grand port d’importation de fruits terrestres de Chine. Une grande quantité de fruits tels que le durian, le jacquier, le fruit du dragon, etc. en provenance du Vietnam et d’autres pays d’Asie du Sud-Est sont expédiés vers le marché chinois via ce port. En 2024, le poste-frontière international a importé 20,06 milliards de yuans de fruits.

L’article indique que l’agriculture est un domaine important de coopération entre le Guangxi et le Vietnam. En tant que frontière d’ouverture entre la Chine et les pays de l’ASEAN, le Guangxi a renforcé ces dernières années les échanges et la coopération agricoles avec le Vietnam et d’autres pays de l’ASEAN, avec des résultats remarquables.

Selon les données du Département de l’agriculture et des affaires rurales du Guangxi, de janvier à novembre 2024, le volume des importations et des exportations de produits agricoles entre le Guangxi et le Vietnam s’est élevé à 18,37 milliards de yuans, soit une augmentation de 17,7% par rapport à l’année précédente. Le Vietnam est le premier partenaire commercial du Guangxi depuis 26 années consécutives.

Le volume des échanges d’importation et d’exportation de fruits entre le Guangxi et le Vietnam représente plus de 40% du volume des échanges d’importation et d’exportation de produits agricoles entre le Guangxi et le Vietnam, et plus d’un tiers du volume des échanges d’importation et d’exportation de fruits du pays avec les pays de l’ASEAN. Le Guangxi est devenu un canal et un centre de distribution important pour le commerce de fruits entre la Chine et le Vietnam.

L’article estime qu’en plus de développer le commerce des produits agricoles, le Guangxi travaille également dur pour explorer davantage de coopération agricole avec le Vietnam, comme le renforcement de la coopération dans le domaine du commerce électronique de produits agricoles, la coopération dans l’industrie agricole et les échanges de technologies agricoles.

Le Guangxi encourage les entreprises à investir dans l’agriculture au Vietnam. Dans le même temps, il a également établi des zones pilotes d’ouverture et de coopération agricoles dans les villes de Baise, Chongzuo, Pingxiang, Fangchenggang et Dongxing au Guangxi, encourageant les entreprises des deux côtés à coopérer dans la construction de projets pilotes de fermes intelligentes dans les zones frontalières pour promouvoir le développement de l’ensemble de la chaîne industrielle agricole moderne. Fin 2024, le Guangxi comptait un total de 18 entreprises agricoles enregistrées pour investir au Vietnam.

En ce qui concerne la promotion du développement scientifique et technologique de l’agriculture, le Guangxi soutient les entreprises dans la construction et l’exploitation de la station expérimentale de variétés de cultures agricoles Chine (Guangxi)-Vietnam au Vietnam. La station expérimentale est devenue une plate-forme de présentation de nouvelles variétés de cultures et de nouvelles technologies ainsi que d’échange et de formation de talents en sciences et technologies agricoles. Jusqu’à présent, la station expérimentale a présenté un total de 121 variétés de cultures de haute qualité, couvrant une superficie de près de 810.000 ha, ce qui a efficacement favorisé l’amélioration de la productivité agricole locale.

Parallèlement, le Guangxi a établi une importante station expérimentale de prévention et de contrôle des maladies animales (laboratoire de diagnostic) et a mené une coopération technique et des échanges sur la prévention et le contrôle des principales maladies animales avec les provinces frontalières du Vietnam.

Grâce à des dons d’équipements spéciaux, à des visites mutuelles de personnel technique et à des échanges d’informations, il a renforcé la coopération avec les provinces frontalières du Vietnam en matière de surveillance et de contrôle des maladies et des ravageurs des cultures, et a amélioré le niveau de surveillance et de contrôle des maladies et des ravageurs des cultures.

Le Guangxi et le Vietnam explorent activement la construction conjointe d’un certain nombre de projets pilotes de fermes intelligentes dans les zones frontalières, la promotion de la construction de ports intelligents à la frontière sino-vietnamienne et l’approfondissement de la coopération pragmatique dans le domaine du commerce électronique de produits agricoles.

L’article a souligné que lors du 7e Forum de coopération agricole Chine - ASEAN qui s’est tenu récemment, le Guangxi et le ministère de l’Agriculture et du Développement rural du Vietnam ont signé un mémorandum de coopération agricole pour promouvoir davantage la coopération entre les deux parties dans les domaines du commerce de produits agricoles, de l’investissement agricole, de la technologie agricole, de la production halieutique et d’autres domaines.

À l’avenir, le Guangxi continuera à jouer le rôle de canal pour le commerce des produits agricoles avec le Vietnam, à élargir l’espace de coopération agricole sino-vietnamienne, à offrir davantage d’opportunités aux entreprises agricoles des deux pays pour élargir leurs marchés et à aider la Chine et le Vietnam à construire un partenariat stratégique global de coopération.

