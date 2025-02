Technologies numériques pour un million d'hectares de riz de haute qualité

Le 14 février dans la ville de Cân Tho, le Département de l'économie coopérative et du Développement rural relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, en collaboration avec la SARL Sorimachi Vietnam, a organisé une conférence dédiée à l'agriculture numérique, dans le cadre d'un vaste projet de développement d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d’ici 2030.

Le projet, qui a été approuvé par le Premier ministre le 27 novembre 2023, vise à augmenter la valeur de la filière riz, promouvoir son développement durable, améliorer la production et l'efficacité commerciale, ainsi que les revenus et les conditions de vie des riziculteurs, tout en protégeant l'environnement, en s'adaptant au changement climatique et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Le projet est mis en œuvre dans 12 villes et provinces du delta du Mékong, avec la participation de 1.230 coopératives et 210 entreprises.

L’une des mesures efficaces pour accélérer la mise en œuvre du projet est l’application des technologies numériques et vertes, a déclaré le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Trân Thành Nam.

Actuellement, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural collabore avec l’Alliance des coopératives du Vietnam et des entreprises japonaises pour piloter un modèle d’application des technologies numériques dans la production de riz de haute qualité, visant à réduire les émissions et à soutenir les coopératives avec des logiciels de comptabilité et de gestion, a ajouté le vice-ministre.

Le vice-président de l'Association du secteur du riz du Vietnam (Vietnam Rice Sector Association - VIETRISA), Lê Thanh Tùng, a insisté sur la nécessité de transférer des technologies aux agriculteurs et d’appliquer des technologies numériques dans la surveillance, la déclaration et la vérification du carbone (MRV), ainsi que dans la mise en place d’un système MRV pour attribuer des crédits carbone aux zones rizicoles à faibles émissions de carbone.

