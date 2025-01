Vietnam - Chine

Rétablissement des activités d'immigration au poste-frontière de Tân Thanh - Po Chai

Les autorités du district de Van Lang (province vietnamienne de Lang Son) et du chef-lieu de Pingxiang (province chinoise du Guangxi) ont officiellement annoncé, le 25 janvier, la reprise des activités d’immigration au poste-frontière de Tân Thanh - Po Chai.

La reprise des activités d’immigration au poste-frontière de Tân Thanh - Po Chai marque une étape importante, facilitant ainsi l’augmentation des échanges entre les peuples, l’élargissement de la coopération touristique et le soutien à des activités commerciales stables à travers ce poste de dédouanement.

Le même jour, un festival artistique et culturel a été organisé à l’occasion du Nouvel An lunaire 2025, dans ce même poste-frontière. Un événement organisé conjointement par les autorités du district de Van Lang (province vietnamienne de Lang Son) et du chef-lieu de Pingxiang (province chinoise du Guangxi).

