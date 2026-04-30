51e anniversaire de la Réunification nationale

Hô Chi Minh-Ville, entre dynamisme économique et solidarité

Hô Chi Minh-Ville affirme toujours son rôle de locomotive économique, de pôle de croissance et de centre de connexion régionale. Elle demeure également une cité profondément attachée à la solidarité nationale et à la générosité, agissant sans cesse pour et avec l'ensemble du pays à chaque étape de son développement.

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Photo : VNA/CVN

Développement et partage

Depuis de nombreuses années, parallèlement à son développement soutenu, Hô Chi Minh-Ville, la ville héroïque, cultive avec constance une valeur fondamentale : la compassion. Compassion manifestée par l'attention portée à ses habitants et par le partage de la solidarité avec ses compatriotes à travers le pays lors de catastrophes naturelles et d'inondations.

Une maison réparée à Cân Gio. Un pont construit sur un cours d'eau dans la région montagneuse du Nord. Des ponts routiers ruraux au cap Cà Mau… Chaque projet réalisé répond non seulement aux besoins immédiats en matière de transport et de logement, mais crée également les conditions permettant aux habitants de stabiliser leur vie et de développer leurs moyens de subsistance.

Début avril 2026, la route de Rung Sác s'est parée des couleurs éclatantes des bougainvilliers en fleurs. Nous nous sommes rendus dans la commune d'An Thoi Dông, sur la côte de Cân Gio. Le vent soufflait fort, charriant l'odeur salée de la mer. De part et d'autre de la route, la mangrove s'étendait à perte de vue. Plus nous avancions, plus les difficultés de ces populations, qui dépendent de la terre et de la forêt pour vivre, apparaissaient clairement.

Photo : Van Minh/CVN

Dans une ruelle étroite, la maison de Bùi Thi Hông Phuong (hameau d'An Dông), récemment rénovée, brillait sous le soleil matinal. L’odeur de chaux de construction y flottait encore. Auparavant, cette maison était délabrée : elle prenait l’eau dès qu’il pleuvait, et la chaleur y était étouffante sous le soleil. À chaque saison des inondations, toute la famille veillait toute la nuit, hantée par la montée des eaux.

Mme Phuong est mince, la peau hâlée par le soleil et le vent. Depuis près de dix ans, elle est à la fois mère et principal soutien de sa famille, son mari étant sous dialyse. Touchées par sa situation, les autorités de la commune d’An Thoi Dông ont mobilisé des ressources sociales pour financer la réparation et la rénovation de sa maison. Un toit refait, une nouvelle vie. Ses enfants disposent désormais d’un espace d’étude plus agréable ; elle peut enfin dormir sur ses deux oreilles, libérée des craintes liées à la pluie, au vent et à la montée des eaux.

L’histoire de Mme Phuong illustre la générosité d’une ville solidaire. Rien que pour le Nouvel An lunaire 2026, la ville a distribué plus de 3 millions de cadeaux aux familles pauvres ou à faible revenu, aux travailleurs et à de nombreux autres groupes. Plus important encore que les chiffres, un message clair demeure : les fruits du développement doivent profiter à la population, et la population doit bénéficier du développement de Hô Chi Minh-Ville.

Photos : VNA/CVN

Forte d'une tradition de compassion, Hô Chi Minh-Ville a, depuis plus d'un demi-siècle, orienté toutes ses politiques et initiatives vers le bien-être de ses citoyens, les plaçant au cœur de toutes ses actions. C'est sur ces fondements solides que de nombreuses politiques humanitaires continuent d'être mises en œuvre.

Le Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville a approuvé l'étude et la mise en place de la gratuité des bus en commun pour les habitants. Parallèlement, la ville a organisé d'urgence des bilans de santé et des dépistages gratuits pour tous les résidents dès 2026, au lieu d'une mise en œuvre progressive. Ces politiques démontrent clairement que le développement de Hô Chi Minh-Ville ne se résume pas à la construction d'infrastructures supplémentaires ou à l'augmentation des ressources, mais vise avant tout à servir la population et à améliorer sa qualité de vie.

Pour le pays et avec le pays

Photos : VNA/CVN

L'esprit de solidarité est présent non seulement au cœur de la ville, mais continue également de rayonner dans de nombreuses autres régions du pays. Dans la commune de Kim Phuong (province de Thai Nguyên), le pont Nà Bo, construit grâce à un financement d'Hô Chi Minh-Ville, a été inauguré fin 2025, pour le plus grand bonheur des villageois. Auparavant, le cours d'eau constituait un obstacle majeur à la circulation.

Pendant la saison des pluies et les crues, la traversée devenait encore plus dangereuse. Les enfants avaient beaucoup de mal à se rendre à l'école. Le transport des produits agricoles et des marchandises était perturbé. Le nouveau pont relie non seulement les deux rives, mais ouvre également de nouvelles perspectives à toute la communauté. Il sécurise les déplacements, facilite le commerce et améliore le quotidien des habitants.

Photo : Van Minh/CVN

Si au quotidien, la compassion de Hô Chi Minh-Ville se manifeste par une attention constante, elle s'amplifie encore davantage lors des catastrophes naturelles et des inondations, par une mobilisation générale et rapide pour secourir les sinistrés. En 2025, de nombreuses provinces et villes du Nord et du Centre du Vietnam ont subi de lourdes pertes à la suite de ces catastrophes. De nombreuses familles ont perdu leurs maisons et leurs biens. Écoles, centres de santé et infrastructures de transport ont été endommagés. Face à cette situation, Hô Chi Minh-Ville n'est pas restée inactive.

L'ensemble du système politique, le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux, des hommes d’affaires et toutes les couches de la population se sont mobilisés pour apporter leur contribution, en faisant don d'argent, de médicaments, de nourriture et de produits de première nécessité pour soutenir les victimes. Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité du Front de la Patrie de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Phuoc Lôc, accompagné de l'équipe de secours, s'est rendu dans la province de Khanh Hoà, dans une nuit de novembre 2025, afin de porter assistance aux sinistrés.

Photos : VNA/CVN

Une longue file de camions chargés de marchandises et de produits de première nécessité s'étirait le long de la route nationale, en direction de la région centrale. Leurs phares perçaient la nuit, portant le soutien indéfectible de Hô Chi Minh-Ville aux populations du Centre touchées par les inondations.

Lors des opérations de secours et d'aide aux zones sinistrées, Hô Chi Minh-Ville a mobilisé tous ses efforts, avec dévouement et solidarité, pour apporter son soutien. L'urgence était de venir en aide à la population, en plaçant la protection des vies humaines au-dessus de tout et en veillant à ce que personne ne souffre de la faim ou du froid.

Photos : VNA/CVN

La ville a déployé tous ses moyens pour coordonner la réparation des ponts, des routes, des écoles et des centres de santé ; elle a soutenu le traitement des sources d'eau polluées et contribué au rétablissement des communications. Tout cela s'est déroulé rapidement et sans interruption, afin que les populations puissent reconstruire au plus vite leur vie après la catastrophe naturelle et les inondations, et que la scolarité des enfants puisse se poursuivre.

Il est remarquable que Hô Chi Minh-Ville ne se soit pas contentée d'une aide immédiate. Après les mesures d'aide d'urgence, des programmes à plus long terme sont mis en œuvre : la réparation des écoles pour que les élèves puissent reprendre les cours au plus vite, la remise en état des centres de santé pour que la population puisse accéder aux soins, et le déneigement des ponts et des routes afin de ne pas perturber la production. La ville aide non seulement ses habitants à surmonter les difficultés, mais aussi à se reconstruire et à aller de l'avant.

L'esprit de "Hô Chi Minh-Ville pour tout le pays, ensemble avec tout le pays" est un héritage cultivé depuis des générations. La force de Hô Chi Minh-Ville réside non seulement dans son poids économique, mais aussi dans sa capacité d'action, sa tradition de compassion et sa volonté de partager avec ses citoyens lorsqu'ils en ont besoin. Hô Chi Minh-Ville se distingue non seulement par son importance économique, mais aussi par sa générosité. Face aux nombreux défis à venir, mais forte de cet héritage de compassion et grâce aux mécanismes mis en place, Hô Chi Minh-Ville a les moyens de continuer à montrer la voie, à donner l'exemple et à être une ville pionnière, non seulement pour son propre développement, mais aussi pour le progrès de la nation.

Photos : VNA/CVN

Poursuivant ses actions sociales dans d'autres provinces, une délégation de Hô Chi Minh-Ville s'est rendue en mars dernier dans la province de Cà Mau pour financer la construction de 11 maisons "Grande Solidarité" destinées aux familles méritantes, aux anciens combattants et aux ménages démunis, et inaugurer deux ponts ruraux dans la commune de Thoi Binh.

Ces chiffres peuvent paraître modestes, mais dans ces zones reculées, ils représentent un changement significatif. Une nouvelle maison soulage les habitants pendant la saison des pluies. Un nouveau pont relie non seulement les deux rives du fleuve, facilitant l'accès et offrant des perspectives de subsistance, mais permet également aux enfants d'aller à l'école, créant ainsi de nouvelles opportunités de développement pour ces zones rurales isolées.

Linh Tu/CVN