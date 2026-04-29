Dông Thap

Binh Ninh, terre de feu devenue terre d’espoir

Cinquante et un ans après la réunification du pays, la commune de Binh Ninh, province de Dông Thap (Sud), témoigne d’une transformation remarquable. Jadis ravagée par la guerre, cette terre de résistance est aujourd’hui un modèle de développement rural, portée par la mémoire de son passé héroïque et une stratégie économique audacieuse.

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Nichée le long de la rivière Tiên (bras antérieur du Mékong), la commune de Binh Ninh fut un bastion de la révolution pendant les guerres de résistance. Grâce à sa position stratégique, elle servait de point de relais pour l’acheminement d’armes depuis l’ancienne province de Bên Tre vers les zones de combat, tout en abritant des organes administratifs des provinces de My Tho et de Go Công, aujourd’hui rattachées à Dông Thap.

Cette importance en fit une cible privilégiée des bombardements. Entre 1954 et 1975, des milliers de tonnes d’explosifs furent déversées sur ce territoire. Selon les estimations, chaque habitant a été exposé à plus d’une tonne d’armement de guerre. Les habitations furent détruites, les terres ravagées, mais la détermination des habitants ne faiblit jamais. Binh Ninh demeura un bastion solide de la révolution, forgeant une identité collective profondément ancrée dans la résilience.

Photo : Huu Chi/VNA/CVN

À l’issue de la guerre, le 30 avril 1975, la commune se trouvait dans une situation critique : des infrastructures presque inexistantes, des terres agricoles dévastées, des cocoteraies gravement touchées par les bombardements et les agents chimiques. Le taux de pauvreté avoisinait alors les 40%, tandis que plus de 80% des foyers vivaient dans des conditions précaires. Pourtant, la commune a engagé sa reconstruction à partir de cet héritage difficile, s’appuyant sur son titre de "Héros des forces armées", décerné en 1994.

Aujourd’hui, le contraste est net. Les chemins de terre ont laissé place à des routes asphaltées, et les infrastructures essentielles - électricité, écoles, centres de santé - couvrent désormais l’ensemble du territoire. Le taux de pauvreté est tombé à 0,75%, témoignant d’un redressement remarquable pour une commune autrefois enclavée.

Selon Nguyên Công Toàn, responsable du secteur culturel et social, ces avancées traduisent une transformation profonde du quotidien des habitants. Là où dominaient autrefois la pénurie et l’isolement, une dynamique de développement durable s’est progressivement mise en place.

Photo : CTV/CVN

Photo : CTV/CVN

L’un des principaux leviers de cette transformation réside dans le développement des infrastructures hydrauliques. Avant la mise en œuvre du programme de gestion des eaux, près de la moitié des terres étaient affectées par l’intrusion saline en raison de leur proximité avec la rivière Tiên. La construction de digues et d’un réseau d’irrigation performant a permis de mieux protéger les cultures, d’assurer l’approvisionnement en eau douce et de stabiliser la production sur plus de 3.300 hectares.

Parallèlement, la commune a amorcé une transition agricole ambitieuse. Longtemps dépendante de la monoculture du riz, Binh Ninh a progressivement diversifié ses productions, développant cocoteraies, vergers et cultures maraîchères, ainsi que l’élevage de porcs, de volailles et de bovins. L’accent est désormais mis sur une agriculture durable, respectueuse des normes sanitaires, avec une orientation vers le biologique et l’adoption de technologies avancées.

Photo : CTV/CVN

Les résultats sont tangibles. La productivité des cocoteraies, qui s’étendent sur plus de 2.600 ha, est passée de 22 à 24 tonnes par hectare et par an. Les revenus atteignent en moyenne plus de 91 millions de dôngs par hectare, assurant ainsi une certaine stabilité économique aux agriculteurs.

Au-delà de l’agriculture, Binh Ninh s’inscrit désormais dans une stratégie de développement plus globale. Les autorités locales encouragent les modèles de coopération et les chaînes de valeur, notamment à travers la mise en place de codes de zones de culture destinées à l’exportation. La commune compte aujourd’hui plusieurs produits labellisés OCOP (À chaque commune son produit), dont quatre classés trois étoiles et seize produits à base de cacao classés quatre étoiles, développés notamment par l’entreprise Cacao Xuân Ron Cho Gao.

Pour la période 2025-2030, les ambitions sont clairement définies. Sous l’impulsion de Trân Hoàng Nhât Nam, secrétaire du Comité du Parti, Binh Ninh ambitionne de devenir une commune rurale moderne d’ici 2030. L’objectif est de rééquilibrer la structure économique, en réduisant progressivement la part de l’agriculture au profit de l’industrie et des services.

La route provinciale 864 constitue un axe stratégique pour attirer les investissements industriels, notamment dans les zones situées au sud de cet itinéraire. Par ailleurs, le développement des services et du commerce s’appuiera sur le potentiel de la rivière Tiên et la proximité de l’ancienne ville de My Tho.

Le tourisme apparaît également comme un levier prometteur. La commune entend valoriser le tourisme spirituel autour de sites tels que la pagode Liên Hoa, tout en développant des formes diversifiées de tourisme, allant des expériences agricoles à l’écotourisme, en passant par les séjours en milieu rural.

Photo : Huu Chi/VNA/CVN

D’une terre autrefois ravagée par la guerre à une commune emblématique de la Nouvelle ruralité, Binh Ninh illustre la capacité d’une localité à transformer les épreuves du passé en moteur de développement. Cette dynamique, portée par des efforts collectifs et une vision stratégique, ouvre des perspectives solides pour les années à venir.

Thao Nguyên - Huu Chi/CVN