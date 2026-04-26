De nouveaux moteurs pour dynamiser l’économie de la mégalopole du Sud

Malgré une conjoncture mondiale incertaine, l’économie de Hô Chi Minh-Ville a enregistré au premier trimestre 2026 une progression stable. Soutenue par des signaux positifs, elle apparaît comme un tremplin décisif vers son ambitieux objectif de croissance à deux chiffres.

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Le tourisme demeure un point notable de l’économie municipale avec des recettes estimées à environ 150.000 milliards de dôngs sur les trois premiers mois de l’année, soit près de la moitié de l’objectif annuel. Ce résultat témoigne d’une forte reprise du secteur des services.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service municipal du tourisme, le secteur mise sur le développement de produits plus approfondis, en lien avec le nouvel espace urbain, tout en améliorant la qualité des services et la compétitivité. Par ailleurs, l’application des technologies numériques dans la gestion, la promotion et la formation des ressources humaines sera intensifiée afin de répondre aux exigences d’intégration et de durabilité.

Des pressions externes persistantes

Cependant, l’économie locale reste exposée à des facteurs extérieurs. D’après Truong Minh Huy Vu, directeur de l’Institut de recherche sur le développement de Hô Chi Minh-Ville, l’année 2026 marque une étape clé avec la mise en œuvre du modèle d’administration urbaine à deux niveaux, l’introduction de mécanismes spécifiques et l’objectif d’une croissance du PIBR supérieure à 10%. Dans ce contexte, les tensions au Moyen-Orient ont provoqué une hausse des coûts de transport et un allongement des délais logistiques, compliquant les échanges commerciaux. Les exportations du premier trimestre sont estimées à 22,06 milliards de dollars, soit une modeste progression de 1,12% en glissement annuel. “Ce chiffre reflète fidèlement les pressions actuelles”, a-t-il souligné.

À l’inverse, le secteur de l’investissement a affiché de solides performances. Le capital d’investissements directs étrangers (IDE) au premier trimestre a atteint près de 2,9 milliards de dollars, soit une hausse spectaculaire de 219% par rapport à la même période de l’année précédente, témoignant du maintien de la confiance des investisseurs internationaux. Le nombre de nouvelles entreprises créées a bondi de 47%, avec un montant enregistré et additionnel avoisinant 254.000 milliards de dôngs, traduisant des attentes optimistes du secteur privé quant aux perspectives de croissance de la ville.

Institutions et urbanisme

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Dans le domaine des sciences et technologies, la mégapole du Sud continue d’attirer des projets d’envergure. La création de groupes de travail chargés d’accompagner les investisseurs stratégiques a déjà produit des résultats tangibles. Parmi les initiatives marquantes figure le Centre de données IA dans la zone industrielle de Tân Phú Trung, porté par un consortium dirigé par le groupe Kinh Bac, avec un investissement de 2,1 milliards de dollars. Son lancement est prévu en avril. Ce projet est considéré comme une avancée majeure dans l’attraction des investissements liés aux hautes technologies.

Selon Truong Minh Huy Vu, dans ce contexte d’incertitude, les défis ouvrent également des opportunités permettant à la ville de se restructurer et de rechercher de nouveaux moteurs de croissance. Il souligne que les institutions constitueront un facteur de rupture essentiel dans la période à venir. Les nouvelles résolutions de l’Assemblée nationale, notamment la N° 260, réduisent considérablement les délais de traitement des procédures d’investissement, contribuant ainsi à lever les obstacles liés au foncier, aux infrastructures ainsi qu’aux sciences et technologies.

Dans les faits, la mégapole a enregistré des avancées notables en accélérant le traitement de nombreux projets majeurs en suspens depuis des années. Il ne s’agit pas seulement d’un gain de temps, mais aussi d’une évolution dans la manière de concevoir la gestion publique. À l’avenir, la Loi sur la ville spéciale et le schéma directeur devraient constituer deux leviers essentiels, permettant à la métropole d’être plus proactive dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques de croissance.

Investissements et réformes

Du point de vue de l’urbanisme, Vo Hoàng Ngân, directeur du Service municipal de l’urbanisme et de l’architecture, estime que le nouvel espace de croissance déterminera la compétitivité future de la métropole. Selon lui, il est nécessaire de passer d’une logique fondée sur les limites administratives à une approche centrée sur les espaces fonctionnels et les chaînes de valeur. L’orientation vers une mégapole intégrée et polycentrique permettra aux différentes zones de se compléter mutuellement, créant ainsi une structure économique plus durable.

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La structure globale se dessine selon l’orientation “un espace - trois régions - une zone spéciale”. Le noyau central, Hô Chi Minh-Ville, conserve son rôle de centre financier, de services et d’innovation. L’ancienne province de Binh Duong est appelée à devenir un pôle industriel de haute technologie, tandis que Bà Ria - Vung Tàu s’affirme comme porte d’entrée maritime, avec ses activités portuaires et énergétiques. Enfin, la zone spéciale de Côn Dao a vocation à se développer en centre d’écotourisme et de villégiature. Cette configuration ouvrira de nouveaux horizons de croissance et consolidera la position de la métropole dans la région.

Par ailleurs, au-delà de la croissance économique, la mégapole du Sud accorde également une attention particulière aux politiques sociales. Lors de la récente 5e réunion du Comité municipal du Parti pour le mandat 2025-2030, son secrétaire Trân Luu Quang, membre du Politburo, a demandé à l’ensemble du système politique de concentrer ses efforts pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres, tout en accélérant la transformation numérique et en améliorant l’efficacité de la gestion publique. Il a également souligné la mise en œuvre de politiques de rupture visant à améliorer les conditions de vie de la population, telles que la gratuité des bus, des examens médicaux annuels de dépistage, le développement des infrastructures éducatives et du logement pour les travailleurs.

Avec ses fondations solides et l’émergence de nouveaux moteurs de croissance, Hô Chi Minh-Ville se trouve aujourd’hui face à une opportunité majeure de transformation. La combinaison des réformes institutionnelles, de l’attraction des investissements et d’une orientation stratégique claire constitue la clé pour maintenir son rôle de locomotive économique et viser une prospérité durable à long terme.

XUÂN LÔC/CVN