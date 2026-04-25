Hô Chi Minh-Ville, entre ambition métropolitaine et vocation pionnière

Portée par une dynamique exceptionnelle, la mégapole du Sud s’affirme comme une future mégapole régionale, alliant transformation numérique, intégration économique et développement durable, tout en renforçant son rôle moteur pour la croissance nationale et son rayonnement à l’international.

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Entrant dans une nouvelle étape, Hô Chi Minh-Ville se trouve face à une opportunité historique de s’élever au rang de mégalopole moderne, non seulement à l’échelle du Vietnam, mais aussi de l’ensemble de la région du Sud-Est asiatique. Les fondations établies en 2025, conjuguées à la réunion de tous les facteurs favorables - ayant le vent en poupe - créent des conditions idéales pour que la ville concrétise ses ambitions et franchisse un tournant décisif dans cette nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

En retraçant son parcours, la grande métropole du Sud apparaît comme une région que l’histoire a toujours choisie pour expérimenter de nouveaux modèles. Sa fusion en 2025 avec les provinces voisines de Bình Duong et Bà Ria - Vung Tàu l’a propulsée dans une dynamique entièrement nouvelle : avec une superficie de plus de 6.700 km² et une population dépassant les 14 millions d’habitants, elle est devenue la plus vaste zone urbaine du pays.

Au-delà de son expansion géographique, cet événement a également instauré une structure de développement intégrée, où le centre financier et tertiaire, la ceinture industrielle et logistique, ainsi que le réseau de ports en eaux profondes, sont étroitement interconnectés.

Mutation numérique

Cette intégration a permis à Hô Chi Minh-Ville de disposer, pour la première fois, d’une chaîne de valeur économique presque complète au sein d’une même entité administrative. Une base essentielle pour l’émergence d’une mégapole polycentrique, évoluant de manière harmonieuse, évitant la fragmentation et générant une dynamique de croissance durable. Par ailleurs, ce modèle ouvre la voie à une intégration plus profonde avec la région et le monde, renforçant la position de la ville dans le réseau économique international.

L’une des transformations les plus marquantes de ces dernières années est un processus vigoureux de transition digitale. De la gouvernance urbaine aux secteurs de la santé, de l’éducation et des services publics, les technologies numériques ont été déployées de manière synchronisée et approfondie. La plupart des hôpitaux ont adopté les dossiers médicaux électroniques, les données éducatives sont interconnectées à l’échelle du système, et les procédures administratives ont été considérablement simplifiées. Ces changements améliorent non seulement la qualité des services, mais posent également les bases d’un modèle de gouvernance urbaine intelligente - un élément essentiel d’une mégapole moderne.

Parallèlement, les mécanismes et politiques spécifiques délégués par le gouvernement central ont créé une nouvelle dynamique, permettant à la ville d’exploiter pleinement son potentiel. L’autonomie dans la gestion foncière, les investissements en infrastructures, le développement de zones de libre-échange et la promotion de l’innovation offrent à Hô Chi Minh-Ville non seulement la possibilité de maintenir son rôle de moteur économique, mais aussi d’ambitionner le statut de centre financier et technologique régional.

Mission nationale

Cependant, pour devenir une véritable mégalopole, la taille et le rythme de croissance économique ne suffisent pas. La ville doit également relever les défis de la durabilité, garantir la qualité de vie et construire une société harmonieuse. Une mégapole n’est pas seulement un “géant” économique, mais doit aussi progresser de manière globale sur les plans culturel, social et humain. Cela suppose des politiques sociales inclusives, capables de réduire les inégalités, tout en créant un environnement de vie vert, propre, agréable et vivable pour toutes les couches de la population.

Photo : VNA/CVN

L’éducation et les ressources humaines jouent également un rôle clé dans ce processus. La ville doit bâtir un écosystème éducatif moderne, non seulement pour transmettre des connaissances, mais aussi pour cultiver les compétences de vie, les valeurs humaines et l’esprit de créativité. C’est là le socle de la construction d’une société apprenante, contribuant à renforcer la compétitivité et à forger une identité propre à la métropole.

À l’échelle stratégique, Hô Chi Minh-Ville porte la mission d’“ouvrir la voie” à l’essor de l’ensemble du pays. En tant que locomotive économique, toutes les réformes en matière d’institutions, de modèles de gouvernance ou de développement socio-économique mises en œuvre ici peuvent devenir des références reproductibles ailleurs. La ville n’est pas seulement un terrain d’expérimentation pour de nouvelles politiques, mais aussi un moteur de diffusion, stimulant le dynamisme des autres régions économiques.

Dans un contexte où le Vietnam entre dans une nouvelle étape exigeant une progression rapide et durable, l’émergence de mégapoles comme Hô Chi Minh-Ville apparaît comme une tendance inévitable. Au-delà de la création de pôles de croissance, ces métropoles sont également des foyers d’innovation, où convergent des ressources humaines de haute qualité et qui favorisent l’intégration internationale.

Il est clair que la ville réunit toutes les conditions nécessaires pour accélérer son essor : ampleur, potentiel économique, ressources humaines et aspiration à l’innovation. Mais plus important encore, c’est l’esprit d’audace - oser penser, oser agir, oser être pionnier - qui a façonné son identité au fil des décennies.

Dans son parcours vers le statut de mégapole moderne, Hô Chi Minh-Ville ne vise pas seulement son propre progrès, mais assume également la mission d’ouvrir la voie, de guider et d’inspirer l’évolution nationale. Telle est la valeur fondamentale, mais aussi la grande responsabilité de cette ville parmi les plus dynamiques du Vietnam dans la nouvelle ère.

XUÂN HOÀNG/CVN