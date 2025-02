La VNA remporte deux premiers prix aux Prix d'OANA 2024

L'information a été annoncée par le secrétaire général de l'OANA, Zaman Rezakhani, lors de la 54e réunion du Comité exécutif de l'organisation qui s'est tenue à Kuala Lumpur, en Malaisie.

L'ouvrage primé dans la catégorie "Article écrit" est Le trésor éternel des abeilles sauvages des auteurs Quynh Trang, Bang Cao et Luong Thu Huong (https://vietnamnews.vn/life-style/1666008/beeswax-a-timeless-treasure-from-wild-bees.html), et l'ouvrage primé dans la catégorie "Reportage photo" est L'unicité de la source d'eau du village de Van de l'auteur An Thanh Dat.

Dans le but d'honorer les journalistes des agences de presse de la région pour leur travail exceptionnel en 2024, OANA a lancé les prix du meilleur article et du meilleur reportage photo, axés sur la promotion de la culture traditionnelle et de la beauté naturelle unique de chaque pays.

Trente articles, 22 photos individuelles et 14 séries de photos ont été soumis par 17 agences de presse ayant participé au concours. La cérémonie de remise des prix se déroulera avec une grande formalité lors de la 19e Assemblée générale de l'OANA, qui se tiendra en juin 2025 à Saint-Pétersbourg, en Russie.

Lors de la 54e réunion du Comité exécutif de l'OANA, VNA a présenté une vidéo sur le voyage de 80 ans de l'Agence de presse (15 septembre 1945 - 2025), marquant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de l'Agence.

Durant les années difficiles de la guerre de résistance et dans le processus de construction, de Renouveau, de développement et d'intégration du pays, la ligne d'information de VNA s'est toujours imposée comme la source officielle d'information du Parti et de l'État, et a joué un rôle actif dans la fourniture d'informations et les activités de coopération journalistique dans la région Asie-Pacifique.

Dans son discours, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a déclaré que la VNA a maintenu un flux d'informations précis, opportun et objectif, reflétant clairement la réalité et les points de vue des pays membres sur des questions d'intérêt commun.

Grâce au mécanisme de coopération au sein de l'Organisation, les membres ont renforcé leur rôle en tant qu'agences de presse nationales, en mettant en œuvre des initiatives importantes et en honorant la contribution des journalistes, indique Vu Viêt Trang.

La réunion a comporté deux sessions de discussion sur les thèmes "Construire une approche centrée sur l’audience, donner la priorité à la numérisation pour garder une longueur d’avance" et "Fiabilité : lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation", avec des intervenants de VNA, du groupe chinois Huawei, de Montsame de Mongolie, d’Anadolu de Turquie, de Mehr d’Iran, de TASS de Russie et de Bernama de Malaisie.

Lors de la première séance de discussion, le directeur du Centre technique de la VNA, Nguyên Duc Vu, a présenté un rapport intitulé "Intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans la VNA : innovation et journalisme à l'ère numérique", qui met en évidence les piliers de la stratégie de transformation numérique de la VNA, notamment : l'écosystème numérique, les données et l'analyse, l'intégration de l'IA et la stratégie de distribution de contenu.

Lors de cette réunion du Comité exécutif, les membres ont convenu d'organiser deux webinaires sur le renforcement de l'utilisation de l'IA dans les médias, ainsi que sur les catégories du Prix OANA 2025.

Ils ont préconisé que la prochaine réunion de l’Assemblée générale et du Comité exécutif de l’OANA se tienne à Saint-Pétersbourg, en Russie, à la mi-juin 2025.

Plus tôt, la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a tenu une réunion avec la directrice exécutive de Bernama, Datin Paduka Nur-ul Afida Kamaludin.

Lors de la réunion, la directrice de l'agence de presse malaisienne a exprimé son espoir de continuer à coopérer avec la VNA dans un avenir proche.

Elle a également indiqué qu'en prévision de la présidence de l'ASEAN en 2025, Bernama a lancé une page spéciale sur l’Association, présentant des articles spéciaux, des vidéos et des images, y compris certaines informations de la VNA.

Vu Viêt Trang a quant à elle félicité Bernama pour avoir été choisie comme agence de presse officielle et coordinatrice du Centre international des médias pour le Sommet de l'ASEAN 2025.Elle s'est dit convaincue que le média apportera une contribution importante au succès de la Malaisie au cours de son année de présidence du bloc régional.

Elle a souligné la bonne relation de coopération entre les deux agences de presse, qui contribue aux liens entre le Vietnam et la Malaisie, d'autant plus que les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique.

Fondée à Bangkok le 22 décembre 1961 à l'initiative de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l'OANA est composée actuellement de 41 agences de presse de 33 pays. Ses membres représentent les deux tiers du volume d’informations produites dans le monde. Chaque jour, ils publient près de 200 informations, photos et vidéos sur le site web de l’OANA.

La VNA a rejoint l’OANA en 1969 et en est un membre actif depuis lors. Elle est actuellement membre du conseil d’administration et a accueilli les réunions du conseil en 1989, 1999, 2005 et 2019, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs de l’organisation.

