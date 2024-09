OANA : la VNA souligne l'éthique journalistique à l'ère numérique

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

Dans son discours, Doàn Thi Tuyêt Nhung a souligné l'engagement de la VNA en matière de vérification des informations. Elle a souligné le rôle de l'agence dans la diffusion d'informations précises, officielles et crédibles pour orienter l'opinion publique et maintenir la confiance du public.

L'information doit refléter l'humanité, diffuser des valeurs positives et inspirer les gens dans leur vie quotidienne, a-t-elle déclaré.

Elle a souligné qu'à l'ère des médias sociaux où les contenus faux ou trompeurs peuvent se propager rapidement, les principes éthiques de chaque journaliste ainsi que de chaque agence de presse sont d'autant plus importants. Les agences de presse et les médias doivent adhérer à des principes éthiques afin de gagner la confiance du public.

Selon elle, les agences de presse devraient renforcer leur présence sur les plateformes médiatiques afin de tirer parti du cyberespace et de jouer leur rôle d'avant-garde en offrant des informations rapides, précises, objectives et vérifiées avec une large couverture. Cela, a-t-elle noté, renforcerait leur influence dans la formation de l'opinion publique, en particulier auprès des jeunes publics.

Des représentants de grandes agences de presse telles qu'Antara (Indonésie), Mehr (Iran), TASS (Russie) et Kyodo (Japon) ont partagé leurs expériences et leurs défis dans l'intégration de l'IA dans le journalisme et les opérations médiatiques. Ils ont discuté de solutions pour maintenir des normes éthiques dans l'utilisation de l'IA, soulignant le rôle essentiel de la prise de décision humaine.

Les délégués ont également appelé à l'établissement de réglementations et au partage des meilleures pratiques en matière de formation des journalistes et des rédacteurs en chef alors que le paysage médiatique continue d'évoluer avec les technologies de l'IA.

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

La réunion s'est conclue par l'annonce que la 54e réunion de l'OANA sera organisée par Bernama (Malaisie) à Kuala Lumpur en février 2025, et que la 19e Assemblée générale de l'OANA est prévue pour l'année prochaine à Moscou.

Lors d'une visite à l'agence de presse Sputnik le 17 septembre, Doàn Thi Tuyêt Nhung a discuté de divers aspects de la coopération bilatérale, notamment l'augmentation des échanges de photos, de contenu en anglais et multimédia, en particulier dans les domaines de la science et de la technologie, de la socio-économie, de la culture et de l'éducation.

Vassily Pushkov, directeur de la coopération internationale de Sputnik, a salué la VNA comme l'un des partenaires les plus importants de Sputnik. Il s'est déclaré prêt à faire progresser la collaboration dans l'échange d'informations, en particulier de contenu multimédia, dans le but d'améliorer encore l'efficacité de leur partenariat à l'avenir.

La délégation de la VNA a également visité les unités de production d'informations de Sputnik pour se faire une idée de leurs opérations.

Le 16 septembre, la directrice générale adjointe Doàn Thi Tuyêt Nhung a également tenu une séance de travail avec l'ambassadeur du Vietnam en Russie Dang Minh Khôi.

VNA/CVN