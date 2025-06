L’agence de presse a la plume facile

La semaine dernière, la Une du numéro 26 déployait noblement le beau logo bleu et rouge, célébrant le 100 e anniversaire de la presse révolutionnaire vietnamienne. Habilement conçu, il est composé du nombre 100 et d'une plume stylisée, symbole emblématique de l'arme intellectuelle du journaliste.

Plus précisément, le chiffre 1 bleu et les deux zéros - l’un bleu, l’autre rouge - forment un ruban fluide représentant un siècle de continuité, d’engagement mais aussi de modernisation. L’étoile dorée sur la droite du logo souligne l’attachement à la Patrie et à l’idéal révolutionnaire. Ce logo incarne ainsi la fierté, la mission historique et l’engagement sans faille de la presse vietnamienne au service du peuple et de la nation.

Outre ce très chouette logo, on découvrait en arrière-plan une grande quantité de journaux, revues et livres de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), clé de voûte de la presse révolutionnaire, mais aussi des caméras et autres appareils photos mettant en évidence le rôle crucial des photographes et preneurs d’images. Ce numéro soulignait aussi les 80 printemps de la VNA.

En effet, moins de deux semaines après la proclamation de l’indépendance du pays par le Président Hô Chi Minh (2 septembre 1945), la déclaration historique de la naissance de la République démocratique du Vietnam devenait la première dépêche de la VNA, diffusée simultané-ment en vietnamien, en anglais et en français. L’Histoire était en marche. Le Vietnam disposait depuis officiellement d’une agence de presse nationale. Ses journalistes ont été mobilisés sur tous les fronts cruciaux, de la lutte pour la libération nationale ou l’édification du pays à la mise en pratique de la politique de Đôi moi (Renouveau), lancée en 1986, annonçant de fortes transformations sociopolitiques du Vietnam.

Le dossier intérieur de ce numéro 26 nous apportait de nombreuses informations sur la presse révolutionnaire vietnamienne et sur la VNA. Dès ses débuts, celle-ci a investi dans le déploiement d’un réseau décentralisé de correspondants dans tout le pays comme à l’étranger (63 bureaux dans toutes les villes et provinces du Vietnam et 30 à l’étranger, sur les cinq continents). Elle a aussi su se moderniser, avec le lancement en 1998 de son portail d’information en ligne, et en 2017 du site infographics.vn. Parmi ses projets prioritaires figurent la constitution d’une base de données dédiée à l’histoire contemporaine du Vietnam.

L’autre précieuse information de ce numéro 26 était la découverte dans le bâtiment du siège de l’Association des journalistes vietnamiens, rue Duong Ðình Nghê, à Hanoï, du Musée de la presse du Vietnam, lieu de conservation de documents et d’objets liés à l’histoire du journalisme. Dès l’entrée, on peut encore y trouver une plume insérée dans un lotus, symbole d’engage-ment des reporters vietnamiens.

J’espère que sous ma… plume, vous en saurez un peu plus sur la VNA. Sinon, rendez-vous dans ses locaux au 5, rue Lý Thuong Kiêt, à Hanoï, ou dans un de ses autres bâtiments de la même rue, au 79, où siège Le Courrier du Vietnam - le seul journal en langue française du pays. Là où l’on est toujours très bien accueillis et où l’on ne perd jamais ses… plumes.

Hervé Fayet/CVN