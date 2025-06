La participation du Vietnam au FEM élargit ses liens avec les grandes économies

>> Le Vietnam promeut des solutions aux défis économiques régionaux et mondiaux

>> Le Vietnam apporte à Tianjin l’esprit d’entrepreneuriat

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh termine sa tournée en Chine

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin, Wei Wei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine (CCTV), a affirmé que la présence de la délégation vietnamienne conduite par le Premier ministre Pham Minh Chinh revêtait plusieurs significations importantes.

Photo : VNA/CVN

Sa participation à la réunion pour la troisième année consécutive témoigne non seulement de l’importance que le chef du gouvernement vietnamien accorde au Forum d’été de Davos en Chine, mais témoigne également de la reconnaissance du développement socio-économique du Vietnam par le FEM, a estimé Wei Wei.

Il s’agit d’une occasion importante pour le monde d’observer les réalisations du Vietnam en matière de développement, alors que le pays se prépare au 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, qui marquera le début d’une nouvelle ère de développement national, a-t-il déclaré.

Le chercheur chinois a souligné que la participation du Premier ministre vietnamien au Forum d’été de Davos 2025 constitue une occasion de se faire connaître sur la scène internationale et de démontrer la détermination et les mesures concrètes du pays pour poursuivre une croissance économique rapide et durable.

Accompagner le Premier ministre Pham Minh Chinh à la réunion permet aux entreprises vietnamiennes de suivre le rythme des évolutions mondiales et de contribuer, par l’intelligence et l’innovation vietnamiennes, à la croissance stable de l’économie mondiale. L’événement de cette année a en effet attiré plus de 1.700 délégués venus de plus de 90 pays et régions, créant de nombreuses opportunités grâce à un vaste marché et à une coopération transfrontalière renforcée.

Concernant les relations bilatérales, Wei Wei a suggéré aux deux pays d’approfondir l’harmonisation de leurs stratégies de développement et de mettre en œuvre le plan de coopération entre les deux gouvernements visant à lier l’initiative chinoise "la Ceinture et la Route" au cadre "Deux corridors, une ceinture", et de créer davantage de plateformes de coopération économique et technologique.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Par conséquent, la Chine et le Vietnam devraient accélérer leur coopération sur trois projets de chemin de fer à écartement standard dans le Nord du Vietnam et promouvoir le développement de postes-frontières intelligents, a-t-il indiqué.

En outre, les deux parties peuvent renforcer leur coopération dans les chaînes industrielles et d’approvisionnement, améliorer la connectivité commerciale et industrielle, et cultiver et développer conjointement de nouveaux moteurs de croissance économique, a-t-il ajouté.

Il a également proposé d’élargir la coopération sino-vietnamienne dans des domaines émergents tels que la 5G, l’intelligence artificielle (IA) et le développement vert, afin d’apporter davantage de bénéfices aux peuples des deux pays.

Wei Wei a estimé que la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Forum d’été de Davos à Tianjin revêtait une grande importance pour le développement des relations sino-vietnamiennes, conformément aux importantes conceptions communes atteintes par les secrétaires généraux du Parti communiste chinois et du Parti communiste du Vietnam.

Dans le même temps, cela apportera de plus grands avantages aux deux pays et à leurs peuples, tout en contribuant davantage à la paix, à la stabilité et au développement en Asie et dans le monde, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN