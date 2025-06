Le Président Hô Chi Minh, le grand maître de la presse révolutionnaire vietnamienne

Photo : Archives/VNA/CVN

Tout au long de sa vie, le Président Hô Chi Minh (1890-1969) n’a poursuivi qu’un seul but : protéger les intérêts de la nation et le bonheur du peuple. Sa vie, son œuvre et sa pensée incarnent l’image d’un révolutionnaire professionnel et d’un journaliste d’exception, porteur d’une haute stature morale.

Évoquer Hô Chi Minh comme un grand journaliste, c’est d’abord comprendre sa vision constante et cohérente : la presse doit servir la révolution et le peuple. Selon lui, elle doit refléter la mission de libération nationale, œuvrer pour la prospérité du pays et le bien-être du peuple, afin que chacun ait de quoi manger, se vêtir et accéder à l’instruction. Les tâches du Parti et de l’État - tels que la lutte pour la réunification nationale, la construction du socialisme, le renforcement de la défense nationale, le développement économique et culturel - devraient devenir des sujets réguliers et attrayants pour la presse.

Indépendance nationale et socialisme

Homme de culture accompli, Hô Chi Minh s’est illustré comme poète, écrivain et journaliste. Il affirmait que toute sa production journalistique tournait autour d’un unique objectif : combattre le féodalisme, le colonialisme, l’impérialisme…, promouvoir l’indépendance nationale et le socialisme. À travers ses articles et ses conseils à la jeune génération de reporters, Hô Chi Minh a toujours mis en avant la nécessité de placer l’indépendance nationale et le socialisme comme fils conducteurs de toute action journalistique.

Photo : Archives/VNA/CVN

Le Père de la nation a laissé derrière lui des chiffres impressionnants pendant ses 50 ans consacrés à la presse, de 1919 jusqu’à son décès en 1969. Il était devenu un grand journaliste avec un énorme héritage comprenant plus de 2.000 articles écrits dans plusieurs langues (anglais, français, chinois, russe, vietnamien…) sous 150 pseudonymes. Ses textes étaient riches et variés, appartenant à différents genres : éditorial, commentaire, brève, chronique, biographique, traduction, satirique, etc. Au cours de sa carrière de journaliste, il a fondé neuf journaux, dont le premier était Le Paria (avril 1922), l’organe de l’Union intercoloniale, liée au Parti communiste français ; ou Thanh Niên (Les Jeunes, juin 1925), le premier journal de la presse révolutionnaire vietnamienne.

Ses sujets, contenus, formes et styles étaient d’une grande diversité et d’une richesse remarquable, marqués par une plume unique, créative et une cohérence constante dans ses principes, ses objectifs et ses convictions politiques. Il dénonçait les crimes du colonialisme envers les peuples colonisés, éveillait et unissait les peuples opprimés, saluait la Révolution d’Octobre de 1917, diffusait le marxisme-léninisme, dirigeait, encourageait et appelait à l’action révolutionnaire pour parvenir à la libération des colonies et de l’humanité, œuvrant pour la paix mondiale.

Photo : Archives/VNA/CVN

Pour le Vietnam et son peuple, son activité journalistique reflétait les missions de libération de classe, de libération nationale, sociale et humaine ; de construction d’un Vietnam indépendant, réunifié, pacifique, démocratique et prospère, tout en contribuant dignement à la révolution mondiale.

Un grand journaliste

Le point d’appui qui a permis à Hô Chi Minh de devenir un grand journaliste fut son patriotisme, son amour pour ses compatriotes, son aspiration à sauver la nation et le peuple vietnamien. Sur la voie de la lutte pour la libération nationale, alliant réflexion théorique et action pratique, il a su reconnaître très tôt le rôle de la presse comme arme idéologique aiguisée, outil d’organisation, de rassemblement, d’éducation, de communication et d’éveil des masses, de manière rapide et efficace.

Photo : Archives/VNA/CVN

L’une des raisons majeures du succès de Hô Chi Minh en tant que journaliste éminent - et qu’il rappelait souvent aux journalistes - était la nécessité de se poser trois questions avant de rédiger : Écrire pour qui ? Dans quel but ? Et dans quel style ? Sa carrière et son héritage journalistique apportent des réponses convaincantes à ces questions.

Hô Chi Minh a écrit pour de nombreux journaux, à différentes époques, dans divers contextes, pour des publics et des objectifs variés, avec des styles adaptés à chaque situation. Son expérience de journaliste, selon ses propres mots, fut une “expérience à rebours” : “J’ai appris à écrire pour la presse française d’abord, puis pour la presse chinoise, et seulement ensuite pour la presse vietnamienne”. Durant ses années en France, qu’il s’agisse d’écrire pour La Vie Ouvrière (magazine d’actualité français consacré au monde du travail et fondé en 1909) ou d’assurer la direction, la rédaction, la publication et la vente du Paria, son combat principal était les opprimés, notamment les ouvriers vietnamiens ne maîtrisant pas le français.

Photo : Archives/VNA/CVN

Hô Chi Minh privilégiait un style concis, centré sur les faits concrets, sur le “vu et entendu”. Pour expliquer les raisons de son succès, il affirmait : “Tout repose sur notre détermination, sur la force et l’initiative des masses”.

Son héritage journalistique illustre une harmonie entre pensée et identité, offrant le portrait d’un journaliste d’exception.

Valeurs pour l’époque et pour la nation

Évoquer la nation, c’est aborder les valeurs culturelles et spirituelles du peuple, l’aspiration à la libération, à l’indépendance et au développement. Parler de l’humanité, c’est invoquer la souffrance, le destin et le désir de paix, d’indépendance, de démocratie et de progrès social pour tous. Hô Chi Minh a su traiter la question nationale et celle de l’humanité avec créativité, à partir de la position de la classe ouvrière, en s’appropriant l’essence et l’esprit du marxisme-léninisme. La classe ouvrière apporte ainsi à la presse révolutionnaire vietnamienne son orientation et son rôle d’avant-garde. À des degrés divers, selon les époques révolutionnaires, la nation, la classe et l’humanité sont omniprésentes dans l’héritage journalistique de Hô Chi Minh.

Photo : Archives/VNA/CVN

À travers ces thèmes, son message traduit une lutte pour la liberté, l’égalité, la justice et le bien, pour la paix, la coopération et l’amitié entre les peuples, pour l’indépendance nationale et le socialisme. Le fil conducteur qui traverse la nation, la classe et l’humanité est la défense du juste contre l’injuste, la promotion de la justice et la condamnation de l’injustice, au service du progrès social.

Aujourd’hui encore, l’œuvre journalistique de Hô Chi Minh conserve toute sa valeur pour notre nation et notre époque. Le Général Vo Nguyên Giáp (1911-2013) affirmait : “Le monde change, mais la pensée Hô Chi Minh demeure à jamais”.

Le Programme politique pour la construction nationale dans la période de transition vers le socialisme (complété et développé en 2011) précise : la pensée Hô Chi Minh est “un patrimoine spirituel immense et précieux de notre Parti et de notre peuple, guidant à jamais la cause révolutionnaire de notre peuple vers la victoire”.

Ces conclusions soulignent toute la portée et la profondeur de la pensée Hô Chi Minh, dont le journalisme demeure l’un des canaux d’expression majeurs. Ses articles conservent une valeur intacte, constituant une lumière qui éclaire le Renouveau, guide vers l’avenir et accompagne pour toujours la nation et l’humanité.

L’actualité, la pérennité, la modernité et l’universalité du journalisme de Hô Chi Minh se traduisent avant tout par ses positions philosophiques, politiques, idéologiques, son attachement à l’égalité, à l’humanisme, à la paix et à l’amitié. Elles s’expriment aussi pleinement dans l’objectif du journalisme : servir le peuple et la révolution, construire le socialisme et instaurer une paix durable et authentique dans le monde. L’esprit de parti, de masse, de révolution, la volonté de combattre le mal et de promouvoir le bien restent profondément affirmés dans la presse moderne d’aujourd’hui.

Phuong Nga/CVN