Un expert russe salue le rôle du Vietnam en tant que pays partenaire des BRICS

Photo : VNA/CVN

Il s’agit d’une avancée majeure, les BRICS représentant un outil pour établir un nouvel ordre mondial, d’abord dans les domaines économique et financier, puis plus largement dans la construction d’un monde multipolaire. Ce forum constitue un espace important permettant aux pays des hémisphères Sud et Est de rechercher des convergences, d’élaborer des politiques communes et de renforcer leur coordination. Le Vietnam, pays en développement dynamique, jouissant d’un prestige international croissant et entretenant des relations positives avec d’autres pays de la région, peut y jouer un rôle significatif.

C’est ce qu’a déclaré Georgy Toloraia, Professeur et Docteur en économie, directeur exécutif du Comité national d’études sur les BRICS et directeur du Centre de stratégie russe en Asie de l’Institut d’économie de l’Académie des sciences de Russie, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, le Vietnam entretient de solides relations bilatérales avec plusieurs membres des BRICS, notamment la Russie, la Chine et l’Inde. Il occupe également une position solide au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), une région où de nombreux membres ont déjà rejoint les BRICS. Cela donne au Vietnam une bonne capacité à participer activement au processus d’élaboration des initiatives.

Le Professeur russe a qualifié le Vietnam de partenaire très utile, voire en partie exemplaire, en raison de son expérience de coopération avec la Russie et la Chine. Il a exprimé l’espoir que ce statut de pays partenaire pourrait constituer une étape vers une future adhésion pleine et entière du Vietnam aux BRICS.

S’agissant des domaines de coopération envisageables, le Professeur Georgy Toloraia a souligné que le Vietnam pourrait s’impliquer dans divers secteurs clés : la finance, l’énergie, l’alimentation, l’agriculture, les sciences et technologies, les nouvelles technologies, les infrastructures, la logistique, les transports et l’éducation.

Selon lui, les principes fondamentaux des BRICS - égalité, respect de la souveraineté, non-ingérence dans les affaires intérieures et consensus - s’appliquent également dans les relations avec les pays partenaires comme le Vietnam. En tant que tel, le pays aura l’opportunité de mieux comprendre les préoccupations et les positions des membres des BRICS, ce qui est essentiel pour renforcer sa coopération et défendre ses intérêts.

Enfin, Georgy Toloraia s’est dit convaincu que le Vietnam ne jouera pas un rôle mineur au sein des BRICS.

VNA/CVN