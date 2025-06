Le Vietnam promeut des solutions aux défis économiques régionaux et mondiaux

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 16 e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin, en Chine, constitue une occasion importante pour le Vietnam de contribuer et de promouvoir des solutions aux problèmes économiques et de développement dans la région et dans le monde, consolidant ainsi sa position et son prestige internationaux, a déclaré une diplomate.

S’adressant à la presse avant le voyage du chef du gouvernement, la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang a déclaré que la réunion de Tianjin, qui se tiendra du 24 au 26 juin, était un événement important et de grande envergure du FEM. Elle visait à évaluer et à discuter des tendances émergentes et des enjeux majeurs de l’économie mondiale, à promouvoir la coopération internationale, notamment les partenariats public-privé, et à contribuer à la croissance économique et au développement durable.

Photo : VNA/CVN

Le déplacement du Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister à la réunion revêt une importance capitale, car c’est la troisième année consécutive que le Vietnam est invité par la Chine, pays hôte, et le FEM à participer au forum des "nouveaux champions", a déclaré M. Hang.

Sa participation témoigne de la profonde reconnaissance et du soutien du Vietnam à la Chine. Cela contribue à promouvoir le développement positif du Partenariat de coopération stratégique global (PCSC), visant à bâtir une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

Cette occasion est également essentielle pour transmettre les objectifs, la vision et les orientations de développement du Vietnam à la communauté internationale, en mettant notamment en avant ses principales politiques à l’aube d’une nouvelle ère de croissance.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à de nombreuses réunions et dialogues avec des dirigeants de divers pays, des organisations internationales et de grandes entreprises mondiales. Cela contribuera à renforcer la coopération économique, à élargir et diversifier les marchés d’exportation, à attirer les investissements, à promouvoir la collaboration dans les domaines stratégiques émergents et à optimiser les ressources pour atteindre les objectifs de croissance et de développement du pays, a déclaré le responsable.

La vice-ministre des Affaires étrangères a affirmé que la visite de travail du Premier ministre vietnamien en Chine constituait une étape importante dans la mise en œuvre de la politique étrangère vietnamienne d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification, tout en réaffirmant que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens accordent toujours la priorité à l’établissement et au développement de relations solides avec leurs homologues chinois, dans l’intérêt fondamental et à long terme de leur peuple et pour la paix, la coopération et le développement dans le monde et dans la région.

En outre, ce voyage contribuera efficacement et concrètement à la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus récemment, notamment lors de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm, en août 2024, et de celle au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping en avril 2025.

À cette occasion, les hauts dirigeants des deux parties discuteront de mesures importantes visant à promouvoir de nouvelles avancées dans des domaines de coopération stratégique tels que la science et la technologie, l’innovation, les infrastructures stratégiques, la connectivité ferroviaire, la finance et la monnaie, le commerce et l’investissement, la collaboration économique frontalière, les produits agricoles, l’environnement urbain, le tourisme et la formation de ressources humaines de haut niveau. À cette occasion, les deux parties discuteront également de mesures visant à mieux gérer et résoudre les différends en mer, contribuant ainsi au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération dans la région.

La responsable s’est dit convaincue que cette visite continuera de donner un élan puissant à la coopération bilatérale, faisant ainsi progresser le partenariat de coopération stratégique global et la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de manière stable, saine et durable.

VNA/CVN