Avec le soutien de l’AIEA, le Vietnam est bien placé pour construire sa première centrale nucléaire

Grâce à ses propres capacités et au partenariat étroit et expérimenté avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), le Vietnam est bien placé pour construire sa première centrale nucléaire répondant aux normes de sécurité internationales les plus strictes.

L’ambassadeur Vu Lê Thai Hoàng, représentant permanent du Vietnam auprès des Nations unies et des organisations internationales à Vienne, en Autriche, s’est entretenu avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au sujet de l’approfondissement de la coopération entre le Vietnam et l’AIEA dans l’application de la technologie nucléaire à des fins pacifiques.

- Comment évaluez-vous la coopération entre le Vietnam et l’AIEA dans l’application de la technologie nucléaire à des fins pacifiques ces dernières années ?

La coopération du Vietnam avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a enregistré des progrès positifs, substantiels et complets, notamment dans l’application de la technologie nucléaire au service du développement durable. Le Vietnam considère l’AIEA comme un partenaire stratégique pour améliorer ses capacités en sciences et technologies nucléaires, visant à utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sûres et efficaces. Avec la signature du Programme-cadre national (PCN) pour la période 2022-2027, la coopération bilatérale a été clairement définie et étroitement alignée sur les priorités de développement du Vietnam, axées sur sept domaines clés : la sûreté radiologique, la santé, l’agriculture, l’environnement, l’énergie, l’industrie et le développement des ressources humaines. Plus de 20 projets sont mis en œuvre efficacement avec le soutien financier et technique de l’AIEA, renforçant ainsi les capacités scientifiques et technologiques du Vietnam et consolidant ses systèmes juridiques et techniques. Ces piliers importants de la coopération ont produit de nombreux résultats concrets ces dernières années.

En particulier, avec l’aide de l’AIEA, le Vietnam construit un réacteur de recherche de 10 MW pour remplacer l’actuel réacteur de Dà Lat. Il s’agit d’une avancée majeure dans la préparation à la recherche, à la formation et à la production d’isotopes radioactifs à usage médical et industriel. Par ailleurs, la première mission INSServ de l’AIEA visant à évaluer la sécurité nucléaire nationale du Vietnam en mars 2023 a contribué à renforcer les capacités institutionnelles du pays et à affirmer son engagement envers les normes internationales de sécurité nucléaire.

Dans le secteur de la santé, de nombreux projets ont été mis en œuvre pour renforcer les capacités du Vietnam en matière de diagnostic et de traitement du cancer par médecine nucléaire. Grâce au soutien de l’AIEA, les équipements et l’expertise du pays dans ce domaine ont été considérablement améliorés, offrant des avantages concrets à la population. Dans le domaine de l’agriculture, l’AIEA a soutenu le Vietnam dans l’application des technologies nucléaires et radiologiques à la sélection végétale, à la quarantaine végétale, à la conservation après récolte et à la lutte antiparasitaire. Les résultats obtenus ont contribué à accroître la productivité, la qualité des produits et l’efficacité d’une production agricole durable.

Dans le domaine du développement des ressources humaines, l’AIEA a apporté un soutien pratique et durable au Vietnam. L’agence a non seulement parrainé des centaines de fonctionnaires vietnamiens pour participer à des formations et à des programmes spécialisés, tant au Vietnam qu’à l’étranger, mais a également collaboré étroitement avec les autorités vietnamiennes pour organiser de nombreux cours de formation et séminaires régionaux dans le pays. Ces activités ont contribué de manière significative à l’amélioration des qualifications professionnelles et à la constitution progressive d’une équipe d’experts techniques nucléaires hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences d’un développement sûr et durable du secteur de l’énergie atomique, aujourd’hui et demain. L’un des points forts de la coopération récente est le mécanisme trilatéral entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, coordonné par l’AIEA. Le Vietnam joue un rôle clé dans la formation d’experts, le partage d’expériences et le soutien aux installations de recherche des deux pays voisins.

Depuis 2022, plus de 15 responsables cambodgiens et laotiens ont été formés au Vietnam dans des domaines tels que la médecine nucléaire, les essais non destructifs, la radioprotection et les applications agricoles. Cela confirme non seulement les capacités internes du Vietnam, mais démontre également son rôle actif et proactif dans le renforcement de la coopération régionale et la promotion des valeurs de la technologie nucléaire à des fins pacifiques.

Je suis convaincu qu’avec le besoin croissant de développement durable et la stratégie nationale de transition énergétique, notamment l’orientation vers le redémarrage de l’énergie nucléaire, la coopération entre le Vietnam et l’AIEA est appelée à jouer un rôle de plus en plus crucial, aidant le pays à appliquer efficacement la technologie nucléaire dans tous les secteurs pratiques et à garantir les normes de sûreté et de sécurité les plus élevées.

- Le Vietnam et l’AIEA ont récemment eu plusieurs échanges de travail liés à la construction de la première centrale nucléaire au Vietnam. Quels sont les principaux résultats de ces échanges bilatéraux ?

Afin de réaliser sa transition énergétique et de respecter son engagement de neutralité carbone d’ici 2050, le Vietnam a progressivement mené des recherches et préparé les conditions nécessaires à la construction de sa première centrale nucléaire. Dans ce processus, l’AIEA a été un partenaire clé, accompagnant le Vietnam dans de nombreuses activités pratiques et opportunes.

Parmi les récentes séances de travail entre le Vietnam et l’AIEA, on peut citer : la réunion entre le président de la Commission de la science, de la technologie et de l’environnement de l’Assemblée nationale, Lê Quang Huy, et le vice-ministre des sciences et de la technologie, Bùi Hoàng Phuong, avec le Département de la sûreté et de la sécurité nucléaires de l’AIEA (mars 2025) ; la réunion entre la vice-présidente de la Commission des affaires juridiques et judiciaires de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Mai Phuong, et des représentants de l’Agence vietnamienne de radioprotection et de sûreté nucléaire (VARANS) avec des experts de l’AIEA (avril 2025) ; ainsi que la discussion entre la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, et le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, en marge de la 34e session de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CCPCJ) (mai 2025). Tous ces efforts témoignent de la forte volonté politique du Vietnam et de son approche proactive, qui œuvre en étroite collaboration avec l’AIEA pour préparer une phase de développement d’une énergie nucléaire sûre et durable, conforme aux normes internationales.

L’un des résultats les plus marquants est l’accord mutuel sur la nécessité de renforcer la coopération en matière d’élaboration d’un cadre juridique, de conseils stratégiques, de transfert de technologies, de partage d’expériences et de formation des ressources humaines. Il s’agit de domaines de coopération clés visant à aider le Vietnam non seulement à développer sa capacité globale à appliquer la technologie nucléaire, mais aussi à jeter les bases solides de la mise en œuvre réussie de sa première centrale nucléaire, garantissant les normes les plus élevées de sûreté et de sécurité nucléaires.

Parallèlement, l’AIEA s’est déclarée prête à soutenir la révision, l’élaboration et la finalisation de la loi modifiée sur l’énergie atomique, afin de garantir un cadre juridique complet, cohérent et conforme aux normes internationales en matière de sûreté, de sécurité et de non-prolifération.

Le directeur général, Rafael Grossi, a hautement apprécié les efforts et la vision à long terme du Vietnam visant à orienter le développement de l’énergie nucléaire comme solution stratégique à ses défis énergétiques. Il a affirmé que l’AIEA considère toujours le Vietnam comme un partenaire prioritaire en Asie du Sud-Est et s’engage à poursuivre une coopération étroite autour de trois piliers clés : la technologie, le cadre juridique et le développement des ressources humaines.

Je suis convaincu que ces séances de travail ont contribué à établir des bases politiques et techniques importantes pour que le Vietnam puisse progressivement atteindre son objectif de développement de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques, sûres et durables. Dans les temps à venir, avec le soutien de l’AIEA, une coordination étroite entre les ministères et les secteurs nationaux et une forte détermination politique au plus haut niveau, nous sommes pleinement capables de construire un programme d’énergie nucléaire moderne qui réponde aux normes internationales et contribue à garantir la sécurité énergétique nationale à long terme.

- Pour le Vietnam, la sûreté absolue et le développement de ressources humaines qualifiées sont deux préoccupations essentielles lors de la construction de centrales nucléaires. Comment l’AIEA aidera-t-elle le Vietnam à relever ces défis ?

Assurer une sûreté absolue et former des ressources humaines de haute qualité sont en effet les deux piliers essentiels du succès et de la pérennité de tout programme électronucléaire. Cela est particulièrement vrai pour le Vietnam, qui relance progressivement son programme de développement électronucléaire après une période de suspension.

Avant la suspension du projet de Ninh Thuân en 2016, l’AIEA a apporté au Vietnam un soutien pratique dans divers domaines. Le Vietnam a invité à deux reprises des missions d’examen intégré de l’infrastructure nucléaire (INIR) dans le pays (en 2009 et 2012) afin de mener des évaluations complètes de son état de préparation au développement de l’infrastructure nucléaire, conformément au cadre « Milestones » de l’AIEA. Sur cette base, l’AIEA a émis des dizaines de recommandations relatives au régime réglementaire, à la sûreté nucléaire, à la formation des ressources humaines, au financement et à la préparation aux situations d’urgence, jouant ainsi un rôle essentiel pour aider le Vietnam à établir un cadre juridique complet, un mécanisme de coordination interinstitutions et une stratégie de développement des ressources humaines à long terme pour le secteur.

Parallèlement, dans le cadre de son programme de coopération technique, l’AIEA a parrainé des centaines d’experts vietnamiens pour participer à des formations, des ateliers et des stages à l’étranger, et a collaboré à l’organisation de formations sur site dans des domaines tels que l’exploitation des centrales nucléaires, la sûreté radiologique, la réglementation nucléaire et la gestion des situations d’urgence.

Alors que le Vietnam reprend officiellement son programme électronucléaire, notre coopération avec l’AIEA est relancée avec un regain d’intérêt et de dynamisme. Lors de récents échanges entre les autorités vietnamiennes et le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, les deux parties ont défini des domaines spécifiques nécessitant un soutien supplémentaire. L’AIEA a également exprimé sa volonté de fournir une assistance technique pour l’élaboration d’un cadre juridique et réglementaire solide en formulant des commentaires sur le projet de loi révisée sur l’énergie atomique, en soutenant la création d’un organisme de réglementation nucléaire indépendant et d’un processus d’autorisation pour les centrales nucléaires, ainsi qu’en renforçant les capacités de surveillance et d’inspection de routine.

En matière de développement de la main-d’œuvre, le Vietnam a déjà établi des bases solides grâce à de précédents programmes de coopération. Cependant, la mise en service future d’une centrale nucléaire nécessitera une nouvelle génération d’experts formés aux normes les plus élevées. L’AIEA a indiqué sa volonté de collaborer avec le ministère des Sciences et des Technologies, les instituts de recherche nationaux, les universités et tout donateur tiers potentiel afin de concevoir des programmes de formation approfondis, à l’instar de ceux mis en œuvre lors des précédentes collaborations de la période 2012-2013. Ces programmes comprendraient des programmes de formation de formateurs, des exercices de simulation de centrales nucléaires et des programmes sur site dans des pays exploitant des installations nucléaires similaires. Je crois fermement qu’avec les capacités existantes du Vietnam et le soutien étroit et expérimenté de l’AIEA, le pays est pleinement équipé pour développer un programme d’énergie nucléaire qui répond aux normes de sécurité internationales les plus élevées tout en constituant progressivement une main-d’œuvre qualifiée capable de maîtriser la technologie et de gérer efficacement le secteur de l’énergie nucléaire dans les années à venir.

