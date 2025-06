La participation de Pham Minh Chinh au WEF en Chine revêt une importance stratégique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite de travail en Chine et participera à la 16 e édition de la Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial (WEF), également appelée Forum d'été de Davos 2025, organisée à Tianjin, du 24 au 27 juin, à l'invitation de son homologue chinois Li Qiang et de Borge Brende, président et directeur général du WEF.

Photo : Giang Huy/CVN

L'ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a accordé une interview au reporter de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin sur la signification de cet événement.

Dans un contexte mondial marqué par des évolutions politiques et économiques complexes et imprévisibles, le Forum d'été de Davos de cette année a pour thème "L'entrepreneuriat dans la nouvelle ère" et devrait rassembler environ 1.800 participants.

Le fait que le Premier ministre Pham Minh Chinh soit invité pour la troisième année consécutive à participer et à s'exprimer lors de ce forum traduit l'estime du WEF et de la communauté économique internationale pour le rôle, la position et les contributions du Vietnam à la croissance économique régionale et mondiale.

La participation du Vietnam confirme son engagement en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde. Le Vietnam souhaite partager ses points de vue, ses visions et ses expériences de développement, notamment après la promulgation d'une série de résolutions qualifiées de "quatre piliers" pour conduire le pays vers une nouvelle ère de développement, l'ère de l'essor de la nation.

À travers des rencontres avec des dirigeants, des décideurs politiques et la communauté des affaires mondiale, le Vietnam a l'opportunité de promouvoir l'image du pays, de transmettre des messages sur les politiques et les orientations du Parti et de l'État ; de créer et de promouvoir des opportunités de coopération avec les gouvernements et les entreprises pour servir les objectifs de développement du pays, tout d'abord, pour répondre aux évolutions complexes du commerce mondial.

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh pour la troisième fois consécutive à la réunion du WEF en Chine témoigne aussi du soutien actif du Vietnam envers le pays hôte, tout en insufflant une nouvelle dynamique au développement des relations Vietnam - Chine.

Durant le forum, le Premier ministre interviendra comme invité spécial lors du Dialogue politique avec le président du WEF à Tianjin. Il prononcera également le discours principal d'un panel sur le thème "Le siècle de l'Asie est-il en danger ?" et assistera à la séance d'ouverture officielle. Des rencontres bilatérales sont également prévues avec des dirigeants de plusieurs pays, des responsables du WEF et des représentants de grandes entreprises.

Au cours de ses rencontres, le Premier ministre présentera l'évaluation du Vietnam des défis et opportunités économiques mondiaux, partagera son expérience en matière de développement et proposera des initiatives de coopération régionale. Il mettra en avant la vision stratégique et la ferme détermination du Vietnam à atteindre ses objectifs de croissance et de développement, ainsi que ses efforts d'adaptation face aux nouvelles évolutions mondiales. Il partagera les grandes orientations, les politiques majeures du Parti et de l'État, ainsi que les réalisations socio-économiques du pays. Le Vietnam réaffirmera sa volonté de maintenir une croissance rapide, efficace et durable, tout en soulignant le potentiel et l'attractivité de son marché.

Il présentera également les efforts continus du gouvernement pour améliorer le climat des affaires, en mettant l'accent sur les réformes institutionnelles, les infrastructures, la finance et les ressources humaines. Les principaux secteurs d'investissement seront mis en avant, notamment l'intelligence artificielle, l'automatisation, la biotechnologie, les énergies propres, les infrastructures et les services financiers.

En marge du WEF, la visite de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en Chine revêt également une importance capitale. Il s'agit de la première visite officielle d'un dirigeant vietnamien de haut rang en Chine en 2025, après la visite d'État réussie du secrétaire général et président Xi Jinping au Vietnam en avril. Elle coïncide avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays et le lancement de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine.

Renforcer les relations économiques et commerciales

Selon l'ambassadeur, les relations économiques et commerciales entre les deux pays ont continué de se renforcer. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'ASEAN et le quatrième au niveau mondial. Pour le Vietnam, la Chine est le premier partenaire commercial, la première source d'importations, le deuxième marché d'exportation et désormais le troisième investisseur étranger.

Dans un contexte d'incertitudes économiques mondiales et de dynamiques changeantes, il est essentiel que les deux pays continuent d'élargir et d'améliorer l'efficacité et la qualité de leur coopération pratique afin d'obtenir des résultats tangibles.

Pour ce faire, a-t-il déclaré, les deux parties doivent mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de leurs dirigeants, notamment en ce qui concerne la coopération intersectorielle.

Cela comprend le renforcement des fondements matériels des relations bilatérales, la promotion du commerce et des investissements, l'augmentation des importations de produits vietnamiens de haute qualité, notamment agricoles, et l'accélération de la mise en œuvre de projets majeurs et emblématiques.

Parmi ceux-ci, la priorité devrait être accordée au développement de trois lignes ferroviaires stratégiques à écartement standard reliant les deux pays, à savoir Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, Lang Son - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong. Ces projets constituent la priorité absolue dans la coopération en matière de connectivité des infrastructures stratégiques entre les deux parties.

En outre, les entreprises chinoises devraient être encouragées à accroître leurs investissements dans des domaines où les atouts de la Chine correspondent aux besoins de développement du Vietnam, tels que la science et la technologie, la transformation numérique, l'innovation, la croissance verte et les énergies propres.

Les deux économies sont très complémentaires. Le Vietnam offre une main-d'œuvre jeune et dynamique, un marché en pleine croissance et un positionnement stratégique dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, tandis que la Chine apporte des capitaux, des technologies et les capacités de ses grandes entreprises.

Les deux pays devraient également tirer parti des accords de libre-échange régionaux, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP) et la version 3.0 de la Zone de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA), afin de promouvoir une croissance commerciale équilibrée et durable. La connectivité stratégique devrait être renforcée grâce à des réseaux ferroviaires intermodaux, à l'amélioration des infrastructures et de la logistique, et à une utilisation accrue des canaux de vente au détail, de commerce électronique et de distribution. Il est également essentiel de promouvoir le développement de postes-frontières intelligents et de voies de transport de marchandises spécialisées aux principaux points de passage.

L'ambassadeur s'est dit convaincu que cette visite continuerait de concrétiser et d'approfondir les perceptions communes importantes déjà établies entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, de maintenir et de renforcer la dynamique positive et stable du développement des relations Vietnam - Chine. Elle permettrait également de rehausser la position du Vietnam au sein des mécanismes de coopération mondiale et d'ouvrir de nombreuses opportunités de coopération concrètes et efficaces, au service du développement prospère et durable du pays dans la nouvelle ère.

À cette occasion, l'ambassadeur a partagé certaines activités menées récemment par la communauté vietnamienne en Chine pour promouvoir les échanges culturels et interpersonnels au cours de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine 2025.

