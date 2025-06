Les relations entre le Vietnam et le Cambodge se développent dans tous les domaines

Les relations entre le Vietnam et le Cambodge se sont constamment renforcées et développées dans tous les domaines, a déclaré Uch Leang, directeur par intérim du Département de recherche Asie - Afrique et Moyen-Orient à l’Académie des relations internationales du Cambodge (relevant de l’Académie royale du Cambodge).

Photo : VNA/CVN

Dans un article publié par le Khmer Times à l'occasion du 58e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Cambodge (24 juin 1967-2025), Uch Leang a souligné que les liens bilatéraux se sont renforcés grâce à des visites de haut niveau et à une coopération dans les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de l'économie et des échanges interpersonnels.

Selon l'expert, depuis 2005, les deux pays ont développé leurs relations sur la base du principe de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme".

Il a également souligné la relation historique entre les deux peuples, où le peuple cambodgien a soutenu le Vietnam dans sa lutte pour l'indépendance, et où le Vietnam a soutenu le Cambodge dans sa lutte contre le régime génocidaire de Pol Pot et dans la reconstruction du pays.

En matière de coopération économique, les deux pays partagent une frontière de plus de 1.270 km, et leurs échanges commerciaux et leurs investissements connaissent une croissance continue. Le Vietnam est actuellement le cinquième investisseur au Cambodge, avec plus de 2,94 milliards de dollars investis dans 215 projets. L'objectif des deux pays est de porter leurs échanges commerciaux bilatéraux à 20 milliards de dollars dans un avenir proche.

Uch Leang a réaffirmé que le Cambodge considère le Vietnam comme une priorité de sa politique étrangère et que Hanoï, de son côté, poursuit une politique étrangère en faveur de l'indépendance et de l'autodétermination, considérant ce pays voisin comme l'un de ses principaux partenaires.

Les deux parties réaffirment également le principe de ne permettre à aucune force extérieure d'utiliser leur territoire pour nuire à l'autre pays ; et s'engagent à coopérer pour construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement conjoint, a déclaré l'analyste.

Ils prônent une coordination étroite dans l'échange d'informations et la résolution des problèmes et événements survenant dans la zone frontalière ; la promotion de patrouilles et de contrôles frontaliers stricts afin de prévenir pleinement les activités de franchissement illégal des frontières ; et le maintien de patrouilles conjointes en mer pour prévenir les activités destructrices des forces hostiles et la criminalité transnationale.

Le président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam a également souligné que les relations entre les deux pays se sont considérablement développées au cours des 58 dernières années, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable.

