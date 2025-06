Artistes et influenceurs exhortés à faire rayonner la culture vietnamienne à l’international

>> La transparence s'améliore chez les influenceurs, d'après le régulateur de la publicité

>> La diplomatie culturelle en marche avec "China Walk" 2025 à Wuhan

Photo : VNA/CVN

Dans une interview exclusive accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, explique comment ces changements ont été rendus possibles grâce à la nouvelle Stratégie de diplomatie culturelle du pays à l’horizon 2030.

La Stratégie de diplomatie culturelle à l’horizon 2030 prévoit que "la diplomatie culturelle sera centrée sur les localités, les citoyens et les entreprises, ces entités étant à la fois bénéficiaires et partenaires dans la mise en œuvre de la stratégie". Quelles mesures concrètes le Parti et l’État ont-ils prises pour concrétiser ces orientations ?

La diplomatie a transcendé les cadres traditionnels et les frontières géographiques dans un contexte de mondialisation, opérant à la fois dans les espaces physiques et numériques. Par conséquent, la diplomatie culturelle englobe non seulement la culture et les arts au sens strict, mais aussi la culture dans son contexte national et international le plus large, incluant la culture politique, la culture économique, l’éducation et la formation, l’assistance technique, le transfert de technologie et même l’aide humanitaire.

Cependant, tout en s’élargissant aux citoyens et aux entreprises, la Stratégie à l’horizon 2030 n’a pas encore abordé le rôle des intellectuels et des artistes, principaux créateurs de la culture. Ce manque de coordination doit être comblé pour une mise en œuvre efficace de la diplomatie culturelle et des affaires culturelles extérieures.

L’accent mis sur les localités, les citoyens et les entreprises comme centre de la diplomatie culturelle dans la Stratégie à l’horizon 2030 représente un changement significatif par rapport à la Stratégie de diplomatie culturelle de 2011, qui se limitait au rôle du secteur public. Cette nouvelle approche s’inscrit dans le concept de "diplomatie publique" et recoupe les "affaires culturelles extérieures".

Les efforts du Parti et de l’État ont produit des résultats positifs, contribuant à améliorer l’image du Vietnam sur la scène internationale tout en consolidant les relations extérieures et le développement socio-économique du pays. Nous mettons en œuvre six initiatives clés : renforcer les échanges culturels entre les localités à travers des festivals internationaux comme le Festival international du film de Hanoï et le Festival de Huê, encourager la participation des citoyens aux échanges culturels et éducatifs internationaux, soutenir les entreprises lors des foires commerciales internationales, développer des plateformes de diplomatie culturelle numérique, collaborer avec des organisations culturelles et sensibiliser le public à l’importance de la diplomatie culturelle à travers les médias et les programmes éducatifs.

Photo : FBNV/CVN

De nombreux jeunes, notamment des influenceurs internationaux, promeuvent activement la culture vietnamienne sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis sur cette tendance et comment le Vietnam devrait-il encourager davantage de personnes à devenir des ambassadeurs culturels ?

La tendance des jeunes, notamment des influenceurs, à partager les valeurs culturelles, les traditions et l’image du Vietnam et de son peuple sur les réseaux sociaux est très encourageante. De courtes vidéos, des images et des publications créatives alliant culture traditionnelle et modernité dans la cuisine, le tourisme, la musique et les coutumes attirent non seulement les téléspectateurs vietnamiens, mais suscitent également un fort attrait auprès des communautés internationales. Citons par exemple Bac Bling des artistes Hoà Minzy, Tuân Cry et Xuân Hinh, qui a été saluée par la critique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, avec plus de 100 millions de vues en peu de temps sur YouTube et d’autres plateformes sociales.

Pour recruter davantage d’ambassadeurs culturels bénévoles, le Vietnam doit compléter ses cadres institutionnels avec de nouvelles lois soutenant la créativité artistique et la protection des droits d’auteur, créer un environnement favorable à la coopération internationale, soutenir les activités culturelles en ligne par le biais de programmes de financement et de formation, renforcer l’éducation culturelle des jeunes et aider les communautés vietnamiennes à l’étranger à organiser des activités culturelles locales.

Photo : Zing/CVN

Actuellement, certaines émissions culturelles et de divertissement ont acquis une grande influence non seulement dans le pays, mais aussi au sein des communautés vietnamiennes à l’étranger, comme "Anh trai say Hi" et "Anh trai vuot ngàn chông gai". À votre avis, qu’est-ce qui a fait le succès de ces émissions, notamment en termes de connexion des jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger à la culture de leur pays ?

En 2024, plus de 50 événements musicaux de toutes tailles ont été organisés, avec la participation d’artistes vietnamiens et internationaux. Le nombre de spectateurs a atteint un niveau record, atteignant 40.000 personnes par événement, démontrant ainsi le potentiel de l’industrie musicale vietnamienne.

Les deux événements les plus marquants, "Anh trai say Hi" à Hanoï et "Anh trai vuot ngàn chông gai" à Hung Yên, ont chacun attiré près de 100.000 spectateurs et ont eu un impact artistique et économique considérable. "Anh trai say Hi" a atteint 18 milliards d’auditeurs et de téléspectateurs dans le monde (au 15 mai 2025), avec une influence significative sur les différentes plateformes sociales en ligne.

Je pense que le succès de ces spectacles réside dans l’alliance harmonieuse du divertissement et de l’éducation, transmettant des messages forts sur la vie, la famille, l’amour et l’identité culturelle nationale. De nombreux spectacles inédits, alliant arts traditionnels et éléments modernes, mise en scène, costumes, éclairages et jeux interactifs créatifs, ont créé des liens forts entre les artistes et le public, offrant des expériences artistiques uniques et originales. L’influence des réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok, Facebook et Threads a été indéniable. Avec des centaines de millions d’abonnés sur ces plateformes, les billets des concerts ont été vendus dès leur sortie, ce qui est compréhensible.

Le succès de ces événements a renforcé l’image du Vietnam en tant que destination touristique culturelle unique tout en favorisant la possibilité de construire des marques culturelles nationales à travers des performances de haute qualité, de créer davantage d’opportunités pour les jeunes et les communautés vietnamiennes à l’étranger de comprendre et de découvrir les traditions, les coutumes, l’histoire et le peuple vietnamiens ainsi que de connecter étroitement les jeunes Vietnamiens d’outre-mer avec la culture de leur pays d’origine.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a lancé plusieurs programmes de promotion culturelle par l’intermédiaire de l’UNESCO et des médias internationaux. Comment évaluez-vous l’efficacité de ces programmes ? Quels sont les projets du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme pour promouvoir davantage la culture vietnamienne à l’international et renforcer les liens avec les communautés vietnamiennes à l’étranger ?

Le Vietnam a obtenu plus de 60 reconnaissances de l’UNESCO pour son patrimoine culturel. Le pays a été le premier à demander avec succès le transfert du chant xoan de Phu Tho de la "Liste de sauvegarde urgente" de l’UNESCO à la "Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité", témoignant ainsi du rôle pionnier, de la responsabilité et de l’engagement du Vietnam en matière de préservation du patrimoine.

Nous avons constamment amélioré la qualité de l’information destinée aux non-Vietnamiens et aux Vietnamiens résidant à l’étranger, conformément à la conclusion du Politburo N°57-KL/TW du 15 juin 2023. Chaque année, le ministère accueille au Vietnam une trentaine d’équipes de tournage et de médias internationaux (BBC, CNN, NHK et KBS, etc.) pour des tournages et des reportages sur la culture, le pays et le peuple vietnamiens, grâce à des financements de sociétés cinématographiques internationales ou à des contributions de particuliers et d’organisations.

Je pense que le renforcement des partenariats avec des institutions culturelles et des investisseurs de renommée mondiale nous aidera à présenter prochainement les produits culturels vietnamiens sur les scènes internationales, comme les Oscars, Cannes et les expositions universelles. Soutenir les artistes vietnamiens pour qu’ils étudient à l’étranger ou participent à des concours et festivals internationaux est également une de nos priorités. Pour la diaspora vietnamienne, en particulier les jeunes générations, nous souhaitons leur offrir davantage d’opportunités d’engagement culturel et d’expression créative.

La transformation numérique reste au cœur de notre stratégie. Nous avons déployé de nouvelles technologies dans les musées, les galeries et les cinémas, tout en lançant du contenu interactif électronique. Ces outils nous ont non seulement permis de toucher un public international, mais ont également rendu notre culture plus accessible.

Enfin, le Vietnam continuera d’accueillir des événements culturels internationaux de grande envergure. L’expansion du réseau de centres culturels vietnamiens à l’étranger renforcera notre présence mondiale et favorisera un sentiment d’identité culturelle plus profond au sein des communautés étrangères.

VNA/CVN