Le représentant de l'UNESCO salue l'adoption par le Vietnam de la Loi sur les enseignants

Le représentant de l'UNESCO au Vietnam, Jonathan Wallace Baker, a salué l'adoption par l'Assemblée nationale (AN) de la Loi sur les enseignants, et plus particulièrement la politique novatrice visant à placer les salaires des enseignants au plus haut niveau de l'échelle salariale de l'administration et de la fonction publique.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information, Jonathan Baker, a assuré que l'UNESCO continuerait de conseiller le Vietnam afin qu'il adopte et mette en œuvre des politiques ayant un impact réel sur l'équité dans l'accès à l'éducation et contribuant à l'amélioration de la qualité de l'éducation.

Pourriez-vous nous donner votre avis sur l'adoption par l'Assemblée nationale du Vietnam de la Loi sur les enseignants, et plus particulièrement sur la politique visant à placer les salaires des enseignants au plus haut niveau de l'échelle salariale de l'administration et de la fonction publique ?

L'UNESCO salue l'adoption de la loi sur les enseignants par l'Assemblée nationale du Vietnam, et plus particulièrement la politique novatrice visant à placer les salaires des enseignants au plus haut niveau de l'échelle des salaires de l'administration et de la fonction publique.

De tout temps, les enseignants ont joué un rôle profondément respecté dans la société vietnamienne, comme le rappelle le dicton "Không thầy đố mày làm nên" (Sans enseignants, impossible de réussir). Le large consensus de l’AN souligne non seulement le respect culturel durable du pays pour les enseignants, mais aussi un engagement visionnaire à investir dans les personnes qui sont au cœur de la transformation de l'éducation.

L'UNESCO est fière d'avoir collaboré avec le ministère de l'Éducation et de la Formation tout au long de l'élaboration de la loi afin de promouvoir une approche holistique et centrée sur les enseignants dans la politique nationale d'éducation. Dans un monde actuel en constante évolution et marqué par des incertitudes, les enseignants doivent être responsabilisés, soutenus professionnellement et rémunérés de manière adéquate pour répondre aux besoins changeants des apprenants et des communautés. Cette étape importante pour le Vietnam constitue un précédent positif dans la région et au-delà.

Selon vous, quel impact ou quelle influence la nouvelle Loi sur les enseignants aura-t-elle sur les efforts du Vietnam pour garantir l’accès à une éducation de qualité à tous les groupes de la société ?

Les systèmes éducatifs du monde entier sont transformés par des changements technologiques, environnementaux et sociaux rapides. Aujourd’hui, on attend des enseignants qu’ils aillent au-delà de la simple transmission de connaissances : ils encouragent la pensée critique, la créativité et l’apprentissage tout au long de la vie. Les enseignants vietnamiens ne font pas exception.

La nouvelle Loi sur les Enseignants contribuera à attirer et à retenir des enseignants qualifiés, en particulier dans les zones les plus défavorisées et les plus reculées, où l’accès à une éducation de qualité est crucial. Tout aussi important, elle contribue à créer un environnement propice où les enseignants peuvent être motivés, continuer à apprendre, se transformer et devenir des acteurs du changement et des apprenants permanents.

En donnant ainsi aux enseignants les moyens d’agir, le Vietnam non seulement comble les inégalités et améliore les résultats d’apprentissage, mais favorise également une société plus inclusive, plus résiliente et plus heureuse. En fin de compte, investir dans les enseignants pose les bases d’un monde plus sûr, plus stable et meilleur pour tous.

Pourriez-vous nous présenter des plans ou programmes de coopération spécifiques entre l’UNESCO et le Vietnam pour la mise en œuvre de la loi sur les enseignants, qui entrera en vigueur l’année prochaine, visant concrètement et concrètement à un système éducatif vietnamien durable, inclusif et de qualité ?

Nous sommes profondément impressionnés par le long et rigoureux cheminement qui a conduit à l’adoption de la loi sur les enseignants. Ce processus a débuté dès 2008, lorsque le Vietnam a pris l’initiative de traduire et d’en tirer les enseignements de deux instruments internationaux clés : la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant (1966) et la Recommandation de l’UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur (1997). Ces documents énoncent les principes visant à garantir les droits, les responsabilités et les conditions professionnelles des éducateurs à tous les niveaux.

Ces dernières années, l’UNESCO a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l’Éducation et de la Formation, ainsi qu’avec le Secrétariat de l’Équipe spéciale internationale sur les enseignants, afin de fournir une assistance technique, des orientations politiques, des dialogues et des perspectives internationales lors de la rédaction et de la finalisation de la loi.

Pour l'avenir, nous restons déterminés à soutenir la mise en œuvre efficace et inclusive de cette Loi. Nous nous concentrerons sur le soutien et la promotion des rôles et des capacités de leadership, tant au niveau du système scolaire que des établissements scolaires, dans la mise en œuvre de cette loi, et sur le renforcement de l'élaboration de politiques fondées sur des données probantes grâce à l'amélioration des données, de la prospective et de la recherche sur la profession enseignante.

Nous collaborerons également avec le Vietnam pour renforcer la reconnaissance, la motivation et les compétences du personnel de soutien, en veillant à ce qu'il soit pleinement intégré à une approche scolaire globale optimisant les résultats d'apprentissage, notamment dans le contexte de la transformation numérique et de la mise en œuvre du programme "Écoles heureuses".

Avec une population nombreuse et dynamique, l'investissement du Vietnam dans une éducation inclusive et équitable constituera un moteur essentiel du développement socio-économique et accélérera les progrès vers la réalisation des Objectifs de développement durable. L'UNESCO se réjouit de poursuivre sa coopération avec le gouvernement vietnamien et tous ses partenaires afin de promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

