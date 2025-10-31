Le Premier ministre ordonne une assistance immédiate aux zones sinistrées du Centre

Le Premier ministre a publié, le 31 octobre 2025, la dépêche officielle N°205/CD-TTg ordonnant la mise en œuvre immédiate de mesures d’assistance d’urgence en faveur des provinces du Centre gravement touchées par les récentes pluies torrentielles et crues exceptionnelles.

Le texte est adressé aux présidents des Comités populaires de Quang Tri, Huê, Dà Nang et Quang Ngai, ainsi qu’aux ministres de la Défense, des Finances, de la Santé, de l’Agriculture et de l’Environnement.

Les fortes précipitations provoquées par le typhon Fengshen, combinées à un front froid et à des vents d’est en altitude, ont entraîné de graves crues et inondations dans plusieurs provinces du Centre. De nombreuses zones habitées sont restées isolées pendant plusieurs jours, tandis que les infrastructures routières ont été lourdement endommagées.

Dans la dépêche, le Premier ministre a demandé aux forces concernées d’agir sans délai pour garantir la sécurité et le bien-être des populations, en insistant sur la nécessité d’empêcher toute situation de famine et d’assurer le traitement rapide des impacts environnementaux post-inondation.

Le ministre des Finances est chargé de la distribution de riz d’urgence aux populations touchées par les inondations, conformément aux propositions des autorités locales.

Le ministère de la Défense doit charger les IVe et Ve régions militaires ainsi que les unités concernées de fournir des rations alimentaires d’urgence aux provinces sinistrées.

Les ministères de la Défense et de la Police doivent mobiliser leurs moyens et effectifs pour assurer le transport et la distribution directe des secours aux populations.

Le ministre de la Santé est chargé de la fourniture de médicaments et de produits chimiques nécessaires à la désinfection de l’eau et de l’environnement après les inondations.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement doit apporter son soutien en semences et en bétail afin de relancer la production agricole après les crues et inondations.

Les présidents des Comités populaires provinciaux doivent collaborer avec les ministères pour répartir et acheminer les aides d’urgence, en veillant à ce qu’aucune famille ne souffre de la faim après les inondations.

