Le Premier ministre demande des efforts accrus pour développer l'échange national de données

Le 1 er novembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence sur le développement de la plateforme d'échange de données, soulignant la nécessité de la finaliser d'ici la fin du mois.

La conférence visait à perfectionner le cadre institutionnel et les politiques pour la construction, la gestion et l'exploitation des données, à établir une infrastructure intégrée et connectée, à développer les ressources humaines et à mobiliser les financements nécessaires.

Les participants ont examiné les expériences internationales, évalué la situation actuelle au Vietnam et proposé des solutions pour la classification des données, l'évaluation de leur valeur, leur utilisation et la protection des droits de propriété intellectuelle et de la vie privée, etc.

Le Premier ministre a rappelé l'importance stratégique de cette plateforme pour la croissance économique, soulignant que les moteurs traditionnels - investissement, exportations, consommation - sont insuffisants pour atteindre l'objectif de croissance de 8% en 2025. La réussite de la plateforme permettra de créer un nouveau marché à forte valeur ajoutée, renforçant la compétitivité nationale et celle des entreprises.

Il a demandé une approche innovante et une action déterminée : la plateforme d'échange de données ne doit pas être un simple dépôt de données pour l'achat et la vente d'informations, mais une plateforme fournissant des ressources et augmentant la valeur ajoutée des données ; son développement doit s'appuyer sur "des institutions pionnières, une infrastructure solide, une technologie innovante, des ressources humaines clés et l'efficacité comme moteur.

Le Premier ministre a donné des tâches précises aux ministères de la Police, des Sciences et des Technologies et des Finances.

Il a reconnu que la mise en place d'une plateforme nationale d'échange de données est une tâche complexe et ardue, mais qu'elle ne peut être différée.

Il a affirmé que les ministères, les agences, les collectivités locales et les entreprises doivent agir avec une vision novatrice, une détermination sans faille et des résultats concrets afin que la population et les entreprises puissent véritablement en bénéficier.

Actuellement, les économies avancées élaborent rapidement des stratégies pour développer une économie axée sur les données, les plateformes d'échange de données jouant un rôle d'intermédiaires clés entre fournisseurs et utilisateurs. Les échanges mondiaux de données connaissent une forte croissance, atteignant une valeur de 344 milliards de dollars en 2024 et projetant d'atteindre 655 milliards de dollars d'ici 2029. Au Vietnam, le marché des données était estimé à 1,57 milliard de dollars en 2024 et pourrait atteindre 3,53 milliards de dollars d'ici 2030.

