Santé

La santé du peuple, facteur clé du développement national

La Résolution N°72-NQ/TW, d’une portée stratégique et d’une vision profondément humaniste, réaffirme que la protection, le soin et l’amélioration de la santé du peuple relèvent de la responsabilité de tout le système politique, de chaque organisation, famille et citoyen, constituant ainsi le facteur clé d’un développement rapide, durable et du bien-être national, a souligné Huỳnh Thành Dat, chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses, lors du colloque organisé à Hô Chi Minh-Ville le 30 octobre.

Présentant son intervention sur le "Développement du réseau de santé de base", le Dr Nguyên Van Vinh Châu, directeur adjoint du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que, dans la Résolution N°72-NQ/TW, la santé de base est identifiée comme le fondement, la première ligne du système de santé, jouant un rôle crucial dans les soins primaires, la gestion de la santé de la population et la prévention et le contrôle des épidémies. Dans cet esprit, cette résolution définit plusieurs missions centrales telles que : consolider l’organisation du système de santé de base, renforcer les capacités professionnelles, développer les ressources humaines, innover les mécanismes financiers, promouvoir la transformation numérique et mobiliser la socialisation pour la santé de base.

Selon le Dr Châu, depuis la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville compte 38 centres de santé régionaux, 168 postes de santé de quartiers et communes, et 296 points de santé.

Les postes et points de santé assurent actuellement les soins primaires, le traitement des maladies courantes, la gestion des maladies chroniques (hypertension, diabète…) ; tout en déployant des programmes de santé préventive, de vaccination, de santé reproductive, scolaire et pour les personnes âgées.

Récemment, la ville a déployé de nombreuses directives et politiques spécifiques pour consolider les capacités et moderniser le système de santé de base. Elle met notamment l’accent sur la finalisation d’un modèle organisationnel rationalisé et efficace pour les postes de santé et les centres de santé ; sur le développement des ressources humaines pour la santé de base ; sur l’investissement dans les infrastructures, les équipements et la transformation numérique pour la santé de base ; et sur l’innovation des mécanismes financiers, l’expansion des services, en accordant aux postes de santé une autonomie partielle, en favorisant les partenariats public-privé et en mobilisant les ressources sociales pour investir dans les postes de santé…

Cependant, dans la pratique, selon le docteur Trần Quốc Hùng, directeur de l’Hôpital général Chánh Hưng, le système de santé de base rencontre encore de nombreuses difficultés dans la mise en œuvre des examens et traitements initiaux.

L’un des plus grands obstacles actuels est la grave crise de la "fuite des cerveaux". Les médecins et le personnel médical compétents, en particulier les jeunes médecins fraîchement diplômés ou expérimentés, sont réticents à travailler dans les postes de santé en raison de faibles incitations financières et du manque d’opportunités de développement professionnel. Par conséquent, le système de santé de base manque actuellement de médecins et de personnel qualifiés et compétents, et n’est pas encore considéré comme un lieu de premier recours fiable.

À cela s’ajoute une pénurie d’équipements de base et modernes, tels que les appareils à ultrasons, les analyseurs de laboratoire… ce qui ébranle la confiance de la population, la contraignant à "sauter" ce niveau pour effectuer les examens paracliniques nécessaires, réduisant ainsi l’importance du rôle de "gardien". Le docteur Hùng propose des réformes audacieuses des mécanismes et des politiques, visant avant tout à inverser la fuite des cerveaux en créant, dans le secteur de la santé, un environnement de travail attractif tant sur le plan des revenus que des perspectives de développement.

Cela inclut des politiques d’incitation financière spécifiques et des allocations professionnelles spéciales pour le personnel travaillant dans la santé de base, en particulier pour les médecins et les pharmaciens universitaires, avec une augmentation d’environ 50% par rapport aux allocations professionnelles actuelles des niveaux supérieurs.

Parallèlement, il suggère d’augmenter progressivement l’autonomie et la flexibilité, en permettant aux postes de santé répondant aux normes de médecine familiale de disposer d’une autonomie financière partielle et d’utiliser avec souplesse les revenus de l’assurance maladie pour augmenter les revenus en dehors du salaire, attirer des ressources humaines et réinvestir à petite échelle.

Partageant les avis des dirigeants du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville et de l’Hôpital général Chánh Hung, M. Thành Dat, a affirmé que la santé de base doit être considérée comme le fondement, le "gardien" du système de santé national.

Pour renforcer la santé de base, il faut innover les mécanismes de fonctionnement, mettre en place des politiques d’incitation spécifiques pour attirer et retenir le personnel, augmenter les investissements dans les infrastructures et les équipements, et développer les modèles de médecine familiale et de médecine préventive.

Lorsque la santé de base sera consolidée, la population bénéficiera de meilleurs soins primaires, les hôpitaux de niveau supérieur seront désengorgés et les coûts sociaux seront considérablement réduits. Par conséquent, il est impératif d’innover en profondeur le modèle organisationnel et les mécanismes de fonctionnement du système de santé, en prenant la santé de base comme fondement, en mettant l’accent sur la prévention, et en assurant des soins de santé complets au peuple tout au long de la vie.

Il est nécessaire de développer un réseau de santé de base synchronisé et moderne, lié à la transformation numérique et aux dossiers de santé universels ; tout en promulguant des mécanismes de rémunération spéciaux pour attirer les médecins et le personnel de santé à travailler durablement au niveau de base.

Vers un système de santé intégré et moderne

Lors du colloque, le général de division, professeur agrégé, docteur en médecine Nguyên Hông Son, vice-président du Conseil d’experts pour la protection de la santé des cadres du Sud, a exprimé le point de vue suivant : après la fusion, Hô Chi Minh-Ville a hérité du patrimoine du système de santé public le plus puissant du pays et d’un système de santé privé robuste et plein de potentiel. En tant que ville pionnière du pays dans le développement de la santé, Hô Chi Minh-Ville doit réaliser davantage de percées, en visant l’objectif de "centrer les soins sur le patient" et de perfectionner le système de santé pour le rendre spécialisé, moderne et complet.

Il faut des percées pour faire de Hô Chi Minh-Ville en un centre de formation de ressources humaines de haute qualité pour la santé, à l’échelle régionale et internationale. Il faut appeler et créer les conditions les plus favorables pour l’investissement dans la santé au Vietnam (formation, recherche et application). Il faut une politique d’"appel aux talents", en ciblant particulièrement les experts vietnamiens à l’étranger et les jeunes souhaitant revenir servir la patrie. Il faut établir des partenariats et des collaborations avec les universités de médecine et les hôpitaux prestigieux régionaux et internationaux.

Un problème crucial, selon le général de division Nguyên Hông Son, est la "gestion de la qualité" - c’est aussi le point le plus faible du système de santé vietnamien actuel. La qualité des soins doit être unifiée, respectée et standardisée selon les "normes internationales" pour répondre aux exigences de l’intégration, aux attentes des patients et des compagnies d’assurance internationales.

"Tous les objectifs et solutions sont orientés vers le patient, le plaçant au centre. Si nous nous efforçons simplement de faire en sorte que les Vietnamiens puissent se faire soigner dans le pays en toute confiance, alors le Vietnam deviendra certainement une destination médicale régionale et internationale, et le tourisme médical au Vietnam ne sera plus seulement une affaire d’un milliard de dollars, mais deviendra le soft power du Vietnam dans la région et dans le monde", a souligné le général de division Nguyên Hông Son.

Huỳnh Thành Dat a déclaré que la Résolution N°72 avait été promulguée dans un contexte où le pays entrait dans une nouvelle phase de développement, avec des exigences plus élevées en matière de qualité de vie, d’équité sociale et de santé humaine, la ressource la plus précieuse de la nation.

C’est une résolution stratégique, dotée d’une vision profondément humaniste, affirmant la position de notre Parti : prendre soin, protéger et améliorer la santé du peuple est la responsabilité de l’ensemble du système politique, de chaque organisation, de chaque famille et de chaque citoyen ; c’est le facteur clé garantissant le développement rapide, durable et le bonheur du pays.

Le chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses a estimé que les interventions et les opinions exprimées lors du colloque s’étaient concentrées sur la clarification des grands enjeux du secteur de la santé : du renforcement de la santé de base à l’expansion de la coopération public-privé dans la santé, en passant par la promotion de la transformation numérique, l’amélioration des mécanismes financiers, le développement des ressources humaines, et la combinaison de la médecine traditionnelle et moderne.

Ces contenus ne sont pas séparés, mais liés et complémentaires au sein d’un ensemble cohérent, visant l’objectif commun de bâtir un système de santé vietnamien moderne, humaniste, équitable, de qualité et efficace.

Partant des avis des délégués, Huỳnh Thành Dat a estimé qu’en plus de prendre la santé de base comme fondement, il est nécessaire de construire un système de santé complet, intégré et moderne. Cela implique d’investir dans l’infrastructure des technologies de l’information, de standardiser et d’interconnecter les données entre les niveaux, d’accélérer le déploiement des dossiers médicaux électroniques, des dossiers de santé électroniques, et d’utiliser l’intelligence artificielle dans la gestion, la prévision et le diagnostic. Le système de santé doit également perfectionner ses mécanismes financiers et développer durablement ses ressources, étendre les modèles de coopération public-privé, attirer les investissements des entreprises et de la société dans le secteur de la santé, tout en garantissant que chaque citoyen ait accès à des services de santé essentiels, de qualité et à un prix raisonnable.

Un autre enjeu tout aussi important est le développement d’une équipe de ressources humaines de haute qualité, complète en termes de compétences, d’éthique et de style de service. Il est nécessaire de réformer en profondeur les politiques salariales et d’allocations, de créer un environnement de travail humain, de valoriser la contribution des médecins ; tout en promouvant la formation spécialisée, la coopération internationale, et en accordant une attention particulière au renforcement des compétences, de la morale et de l’éthique médicale. "Le corps médical est l’âme du secteur, il est le cœur de la Résolution N°72 lorsqu’elle prend vie", a affirmé le chef adjoint de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses, Huỳnh Thành Dạt.

Prenant acte des recommandations et propositions du colloque, M. Thành Đạt a indiqué qu’il s’agissait d’une base importante pour que la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation des masses et les agences compétentes puissent étudier et conseiller le Comité central et le gouvernement dans le processus de perfectionnement des mécanismes et politiques, contribuant ainsi à la mise en œuvre rapide de la Résolution N°72-NQ/TW dans la pratique.

Texte et photos : Quang Châu/CVN