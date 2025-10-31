Douze médecins terminent le programme de formation pratique à l’Hôpital FV

L’Hôpital FV vient d’organiser la cérémonie de remise des certificats à la première promotion du programme intitulé "Formation pratique en vue de l’obtention du certificat d’exercice pour les médecins".

Le programme de formation pratique à l’Hôpital FV est conçu de manière complète pour les jeunes médecins fraîchement diplômés en médecine générale n’ayant pas encore obtenu leur autorisation d’exercer.

Pendant douze mois, les participants sont formés dans plusieurs spécialités, dont trois mois consacrés au service de réanimation et d’urgence. À l’issue de cette formation, les jeunes médecins remplissent les conditions nécessaires pour demander leur licence d’exercice auprès du service de santé.

Environnement médical de standards internationaux

La première promotion comprend douze jeunes médecins diplômés de différentes facultés de médecine. Ils ont bénéficié de bourses d’études complètes et d’une aide financière de la part de l’Hôpital FV, leur permettant d’étudier et de perfectionner leurs compétences dans un environnement médical conforme aux standards internationaux.

En plus de familiariser les stagiaires avec les protocoles de soins modernes, le programme met un accent particulier sur la déontologie médicale, les normes professionnelles et la philosophie du patient au centre des soins appliquée à l’Hôpital FV.

Les jeunes médecins ont été encadrés par plus de quarante experts - médecins, infirmiers et spécialistes de l’Hôpital FV - ainsi que par des enseignants provenant d’autres établissements de santé, ce qui leur a permis de renforcer leurs compétences cliniques, leur esprit pluridisciplinaire et leur professionnalisme dans la prise en charge des patients.

Lors de la cérémonie de remise des certificats, le Dr Jean Marcel Guillon, directeur général de l’Hôpital FV, a exprimé son émotion en voyant la première promotion de médecins diplômés du programme : "À la création de FV, il était très difficile d’attirer des médecins expérimentés. Aujourd’hui, presque vingt-trois ans de développement plus tard, nous disposons d’une équipe médicale compétente, capable de transmettre ses connaissances, son expérience et son éthique professionnelle à la nouvelle génération de médecins".

Le Dr Vu Truong Son, directeur médical de l’Hôpital FV et directeur académique du programme, a souligné : "Les jeunes médecins ne se contentent pas d’acquérir des connaissances pratiques, ils développent aussi des compétences en travail d’équipe, en leadership et en communication, dans un esprit centré sur le patient, fondé sur l’éthique médicale et la médecine factuelle".

À la fin de la formation de douze mois, le médecin Nguyên Dinh Nhât Dâu, chef de promotion et l’un des cinq meilleurs stagiaires du programme, a partagé son ressenti : "Ce qui m’a le plus marqué, c’est la formation sur la communication et la prise en charge des patients. En observant et en apprenant, j’ai constaté que FV est un hôpital qui prodigue des soins complets, véritablement centrés sur le patient dans toutes ses activités".

Texte et photo : Minh Thu/CVN