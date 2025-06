La VNA remporte quatre prix au Festival national de la presse 2025

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a été honorée lors du Festival national de la presse 2025, qui s'est achevé à Hanoï le 21 juin, en remportant deux prix A et deux prix B, saluant la qualité de son journalisme innovant et de son exposition remarquable.

Le journal électronique "VietnamPlus" de la VNA a décroché un prix A dans la catégorie "Produit de presse exceptionnel" pour son projet multimédia immersif en 3D, "L'Épopée de la réunification", une combinaison novatrice de narration journalistique et de technologie numérique.

La VNA a également reçu un prix A pour son stand d'exposition impressionnant.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, l'édition printemps 2025 de Tuân Tin Tuc (Actualités du week-end) a obtenu un prix B dans la catégorie "Meilleure couverture de journal", tandis que le photojournaliste Nguyên Khanh Hoa a remporté un prix B dans la catégorie "Photojournalisme" pour son œuvre "Tuông - Un théâtre traditionnel vietnamien distinctif".

Le festival a décerné au total 5 prix A, 7 prix B, 16 prix C et 19 prix d'encouragement pour les stands d'exposition exceptionnels, ainsi que 3 prix A, 3 prix B et 12 prix C pour les événements et activités connexes.

Dans son discours de clôture, Nguyên Duc Loi, vice-président permanent de l'Association des journalistes vietnamiens (AJV) et président du comité d'organisation, a salué le succès et l'impact de cet événement de trois jours.

Organisé par l'AJV, sous la direction de la Commission centrale de sensibilisation, d'éducation et de mobilisation des masses du Parti, avec le soutien du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le festival a rassemblé près de 130 stands issus de plus de 80 agences de presse centrales et locales. Les stands, soigneusement conçus tant sur le fond que sur la forme, ont offert un panorama riche et vivant de l'évolution professionnelle et technologique de la presse vietnamienne.

Cette édition s'est distinguée par une forte intégration des technologies numériques avancées, notamment l'intelligence artificielle (IA), la réalité virtuelle et la réalité augmentée, traduisant la volonté du secteur de s'aligner sur les tendances technologiques mondiales, comme l'a souligné Nguyên Duc Loi.

Plusieurs forums thématiques ont retenu l'attention, portant sur des sujets tels que l'IA appliquée au journalisme, les ressources humaines du journalisme numérique, ou encore l'économie des médias, illustrant l'adaptation rapide du secteur face aux nouveaux enjeux.

De nombreux hauts dirigeants du Parti et de l'État ont assisté à l'événement, visité les stands et exprimé leur soutien aux journalistes de tout le pays.

VNA/CVN