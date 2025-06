La presse doit être une voix véridique, objective et multi-perspectives

Lors de la cérémonie de remise du 19 e Prix national de presse du Vietnam, tenue le 21 juin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remis les prix de catégorie A aux auteurs lauréats. Il a prononcé un discours au nom du Parti et de l'État, soulignant le rôle essentiel de la presse révolutionnaire dans le développement et la défense de la nation.

Le Premier ministre a exprimé son respect et sa gratitude aux générations de journalistes qui ont contribué, notamment par des sacrifices héroïques, à l'indépendance nationale et au progrès du pays.

Il a rendu hommage avec admiration au Président Hô Chi Minh, fondateur de la presse révolutionnaire vietnamienne, et a réaffirmé que depuis un siècle, le journalisme révolutionnaire est un puissant outil politique et idéologique au service du pays et du peuple. Le Premier ministre a souligné que la presse doit être un pont efficace entre le Parti, l'État et le peuple, reflétant la réalité avec exactitude, objectivité et sous différents angles. Elle doit également faire preuve de courage pour dénoncer les aspects négatifs et promouvoir les valeurs humaines et les exemples positifs dans la société.

Il a affirmé que la presse vietnamienne, même dans les moments les plus difficiles de l'histoire, a été à l'avant-garde du combat idéologique, réaffirmant la justice et les principes du Parti. Aujourd'hui, elle continue de jouer un rôle essentiel dans la diffusion des politiques publiques, la promotion du consensus social et le renforcement de la confiance du peuple dans la direction du Parti et de l'État.

Pham Minh Chinh a également salué la qualité et l'impact social des candidatures au Prix national de presse, qui a réuni des milliers d'œuvres exceptionnelles au cours de 19 éditions. Il a souligné que de nombreux journalistes primés ont occupé des postes de direction dans des agences de presse et des organismes publics.

Dans un contexte de concurrence informationnelle de plus en plus intense, avec l'essor des réseaux sociaux et des nouveaux formats de communication, le dirigeant a exhorté les journalistes à innover constamment, à s'adapter aux changements technologiques et à renforcer leurs compétences professionnelles et éthiques.

La presse révolutionnaire doit être un forum ouvert, à l'écoute du peuple, à répondre à ses préoccupations, à favoriser le dialogue social et à promouvoir une société plus juste et plus solidaire, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a exprimé sa pleine confiance dans la poursuite par la presse vietnamienne de ses glorieuses traditions, déterminée à bâtir une nation puissante, prospère et unie, et à élever la position du Vietnam sur la scène internationale.

