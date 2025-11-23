Aides d’urgence : 1.100 milliards de dôngs attribués à quatre provinces du Centre

Le 23 novembre, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé la Décision N°2572/QD-TTg du Premier ministre concernant l’octroi d’une aide d’urgence à quatre provinces - Khanh Hoa, Lâm Dông, Gia Lai et Dak Lak - afin de remédier aux dégâts causés par les récentes inondations.

Ainsi, un montant total de 1.100 milliards de dôngs provenant de la réserve budgétaire centrale de 2025 est alloué aux quatre localités : Khanh Hoa (150 milliards de dôngs), Lâm Dông (300 milliards), Gia Lai (150 milliards) et Dak Lak (500 milliards), conformément à la proposition du ministère des Finances.

À Dak Lak, conformément au plan du Comité populaire provincial concernant l’allocation de riz provenant de la réserve nationale, le Service de la santé de Dak Lak a reçu le riz de cette source et a procédé à sa distribution pour soutenir les habitants des communes touchées par les inondations.

À ce jour, 160 tonnes de riz ont été distribuées à deux communes, Tuy An Nam et Son Hoa. Le 23 novembre, 380 tonnes supplémentaires seront urgemment remises à cinq communes : Tuy An Tay, Tuy An Dông, Son Thanh, Ô Loan, ainsi qu’au quartier de Tuy Hoa.

Selon le plan, un total de 2.000 tonnes de riz sera distribué aux habitants de 24 communes et quartiers gravement touchés par les inondations.

