Accélérer le relèvement après les inondations dans le Centre

Le Premier ministre Phạm Minh Chinh a publié la dépêche officielle n°227/CĐ-TTg (en date du 23 novembre 2025), demandant aux ministères, secteurs et localités de concentrer leurs efforts pour remédier aux conséquences des pluies et inondations particulièrement graves dans la région du Centre méridional, notamment dans les provinces de Dak Lak, Khanh Hoa, Gia Lai et Lam Dông.

>> Le PM exige une action rapide face aux inondations dans le Centre

>> Plus de 112 milliards de dôngs collectés pour soutenir les sinistrés des inondations

>> Inondations : la ville de Cergy au chevet de l’ancienne capitale impériale de Huê

Photo : VNA/CVN

Le Bureau politique et le gouvernement ont dépêché plusieurs dirigeants de haut niveau sur le terrain pour inspecter la situation et diriger les opérations de secours. Cette crue historique a causé des pertes extrêmement lourdes : 102 morts et disparus, des centaines de maisons effondrées, plus de 80 000 hectares de rizières et cultures endommagés, 3,2 millions de têtes de bétail et de volailles emportées, ainsi que de nombreuses infrastructures de transport, d’éducation et de santé détruites. Les pertes totales sont estimées à 9 035 milliards de dôngs.

Le Premier ministre a adressé ses condoléances aux familles des victimes et demandé aux localités concernées de mobiliser les forces nécessaires pour nettoyer, rétablir rapidement les infrastructures et les services essentiels (électricité, eau, télécommunications), et assurer le logement, la scolarisation et les soins médicaux, d’ici au 30 novembre 2025 ; de réparer les logements temporaires, reconstruire et réinstaller les ménages ayant perdu leur maison, avec un achèvement des réinstallations prévu avant le 31 janvier 2026 ; de recenser précisément les dommages, d’apporter un soutien maximal aux populations touchées conformément aux réglementations, et de garantir une distribution équitable, transparente et efficace des aides et dons.

Le Premier ministre a attribué des missions précises aux ministères et organismes concernés afin de remédier rapidement aux conséquences des inondations et de rétablir au plus vite la vie quotidienne ainsi que les activités de production. Le ministère de la Défense doit renforcer les troupes et les moyens pour transporter vivres et secours ; participer au nettoyage des habitations, infrastructures et routes ; soutenir la reprise de la production.

Photo : VNA/CVN

Le ministère de la Police est chargé de mobiliser les forces locales pour aider la population, les institutions et les entreprises à surmonter les dégâts, tout en garantissant l’ordre et la sécurité. Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement doit appuyer la relance de la production agricole (intrants, semences, bétail, médicaments vétérinaires) ; réparer les ouvrages hydrauliques ; évaluer les causes des inondations et revoir la gestion des barrages.

Le ministère des Finances assume la mission de recenser les dommages, proposer des mesures d’appui ; finaliser le projet de résolution gouvernementale sur le relèvement post-catastrophe ; appliquer les politiques fiscales et d’assurance ; débloquer les réserves nationales si nécessaire. Le ministère de l’Éducation et de la Formation doit restaurer rapidement les établissements scolaires pour le le retour des élèves ; établir un bilan des infrastructures endommagées et le rapporter avant le 30 novembre ; fournir livres et matériel pédagogique aux zones sinistrées.

Le ministère de la Santé est chargé de rétablir les services médicaux ; fournir médicaments, équipements et produits de désinfection ; envoyer des équipes médicales pour soigner la population et prévenir les épidémies ; coopérer avec l’OMS pour les besoins urgents. Le ministère de la Construction doit réparer au plus vite les routes endommagées, notamment les autoroutes et grands axes ; appliquer des solutions durables pour assurer la sécurité des infrastructures.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce instruit EVN pour rétablir l’électricité, relancer la production industrielle, garantir l’approvisionnement en biens essentiels et éviter pénuries ou spéculations. Le ministère des Sciences et des Technologies mobilise les opérateurs de télécommunications pour restaurer immédiatement les réseaux et assurer la continuité des communications avant le 30 novembre.

La Banque d’État du Vietnam doit mettre en œuvre les politiques de crédit (report, restructuration de dette, réduction des taux) pour soutenir ménages et entreprises affectés. La presse et médias est invité à continuer d’informer rapidement et précisément sur la situation et les efforts de relèvement.

Le Premier ministre a également confié aux vice-Premiers ministres le suivi direct des travaux de réhabilitation dans chaque province. Le Bureau du gouvernement est chargé de superviser l’application de la dépêche et de rendre compte aux autorités compétentes.

VNA/CVN