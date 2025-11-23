Vietnam Airlines inaugure sa première liaison directe entre Hanoï et Jakarta

Vietnam Airlines a officiellement inauguré, le 23 novembre à l’aéroport international Soekarno-Hatta, sa nouvelle liaison directe entre Jakarta et Hanoï. Cette desserte vise à répondre à une demande croissante de déplacements dans un contexte de coopération bilatérale en plein essor entre le Vietnam et l’Indonésie.

Opéré en Airbus A321, le vol VN634 a quitté Jakarta à 01h30 avec 131 passagers et a atterri à Hanoï à 05h50, succédant au vol aller VN635 effectué la veille au soir. Cette ligne stratégique devrait stimuler les échanges économiques et touristiques, tout en renforçant le réseau régional de la compagnie nationale au sein de l’ASEAN et en soutenant la diplomatie vietnamienne grâce à une meilleure connectivité aérienne.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Tuân Nghia, représentant de Vietnam Airlines en Indonésie, le fort taux de remplissage dès le lancement confirme le potentiel important du marché. Pour répondre à cette demande, la fréquence passera de cinq à sept vols hebdomadaires à partir du mois d’avril prochain.

De son côté, Made Hardika, responsable des ressources humaines de Gapura Angkasa - le principal prestataire de services au sol en Indonésie - s’est déclaré convaincu que Vietnam Airlines poursuivra son développement, contribuant à promouvoir le tourisme, l’économie et la connectivité entre l’Indonésie et le Vietnam.

Outre cette nouvelle route, la compagnie aérienne nationale vietnamienne assure déjà des liaisons quotidiennes entre Hô Chi Minh-Ville, Jakarta et Bali.

VNA/CVN