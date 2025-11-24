icon search
mask
Vidéos
Des hélicoptères acheminent des secours aux habitants de Đắk Lắk

Dans l’après-midi du 22 novembre, des hélicoptères du Régiment aérien 917 (Division aérienne 370, Défense antiaérienne - Armée de l’air) ont effectué plusieurs vols vers la zone “épicientre des inondations” du quartier de Hòa Xuân, à Đắk Lắk (anciennement rattaché à la province de Phú Yên), pour apporter desproduits de première nécessité aux habitants isolés.

>> La Division 305 se mobilise de nuit pour venir en aide aux sinistrées

Des hélicoptères acheminent des secours aux habitants de Đắk Lắk.
#hélicoptères #habitants de Đắk Lắk

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top