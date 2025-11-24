Des hélicoptères acheminent des secours aux habitants de Đắk Lắk

Dans l’après-midi du 22 novembre, des hélicoptères du Régiment aérien 917 (Division aérienne 370, Défense antiaérienne - Armée de l’air) ont effectué plusieurs vols vers la zone “épicientre des inondations” du quartier de Hòa Xuân, à Đắk Lắk (anciennement rattaché à la province de Phú Yên), pour apporter desproduits de première nécessité aux habitants isolés.