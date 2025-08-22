80e anniversaire de la Fête nationale

La vitalité du système socialiste au Vietnam

Dans le contexte actuel du développement du socialisme à l'échelle mondiale, les réalisations du Vietnam attirent une attention particulière.

>> Quatre-vingt ans de fierté nationale : l’Exposition des réalisations du Vietnam

>> À Hanoï, les hôtels en ordre de marche avant le défilé militaire de la Fête nationale

>> Le Vietnam et ses 80 ans d’indépendance : une source d’inspiration mondiale

>> Le grand défilé militaire pour la Fête nationale en première répétition conjointe

Photo : VNA/CVN

Au cours de ces 80 dernières années, le pays n'a cessé d'avancer sur la voie du socialisme et a obtenu de nombreuses réalisations importantes. Ce parcours a profondément marqué le destin national tout en apportant des expériences précieuses à la cause du socialisme dans le monde.

C'est ce qu'a souligné Zhang Jianguo, ancien chef de la Direction générale d'Europe de l'Ouest (DGEO) du Département international du Comité central du Parti communiste chinois, et secrétaire général de l'Institut Charhar de Chine, lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin, à l'occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025).

Selon lui, les acquis du Vietnam ne se limitent pas à la mise en place d'un système institutionnel et à la croissance économique, mais reflètent aussi la capacité d'adaptation et la vitalité du modèle socialiste.

Sur le plan politique, le Parti communiste du Vietnam a mené une "double révolution" : d'abord la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme pour l'indépendance nationale ; ensuite, la réunification du pays en 1975 et la consolidation de la souveraineté via l'intégration institutionnelle et à l'établissement d'un cadre politique stable.

Tout au long de ce processus, le Vietnam a étroitement combiné l'indépendance nationale avec la voie du socialisme, créant une histoire d'"unité entre la libération nationale et la libération de classe", tout en consolidant la grande union nationale.

La politique de Dôi moi (Renouveau), lancée en 1986, a constitué un tournant majeur dans le processus de développement du Vietnam. Au cours de cette période, la transformation économique et l'ouverture du Vietnam ont produit des résultats particulièrement remarquables. Entre 1996 et 2022, le PIB est passé de 24,66 milliards à 408,8 milliards de dollars, avec une croissance annuelle moyenne de 6%, faisant du Vietnam l'un des moteurs essentiels de l'Asie du Sud-Est.

Ces réformes ont entraîné une nette amélioration du niveau de vie : baisse drastique du taux de pauvreté, progression du taux de couverture de l'éducation, amélioration des infrastructures médicales et allongement de l'espérance de vie.

Pour l'avenir, Zhang Jianguo estime que le Vietnam dispose de solides atouts : stabilité politique, population active jeune et instruite, forte maîtrise de l'anglais et participation active aux accords de libre-échange internationaux. En tant que membre clé de l'ASEAN, le pays bénéficie d'un double avantage : l'accès non seulement au marché de l'ASEAN, mais aussi au marché chinois ainsi qu'aux marchés européens et américains.

Il a affirmé que la coopération internationale constituerait le moteur essentiel du développement futur du Vietnam. Si le pays parvient à renforcer sa coopération avec la Chine dans les chaînes industrielles (comme les pièces détachées automobiles et les énergies nouvelles), avec l'Union européenne en matière de normalisation (telles que les certifications de production verte) et avec l'ASEAN en matière d'intégration des marchés (comme les normes logistiques unifiées), il continuera à accroître ses atouts et réalisera un saut qualitatif, passant du statut de "grand pays manufacturier" à celui de "puissance de production intelligente".

VNA/CVN