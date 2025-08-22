Sanctionner des organisations et membres du Parti pour violations

Le Bureau politique a décidé de donner un blâme au Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé (mandat 2021-2026). Le Secrétariat a décidé d’exclure du Parti, Nguyên Duc Quyên, Lê Duc Giang, Lê Hông Son et Ngô Công Tuoc.

Photo : ST/CVN

Le 22 août 2025, au siège du Comité central, après examen de propositions de la Commission centrale de contrôle, le Bureau politique et le Secrétariat ont constaté :

Le Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé (mandat 2021-2026, jusqu’en février 2025) a manqué de responsabilité dans la direction et la gestion, laissant se produire des violations graves et prolongées dans le domaine de l’hygiène alimentaire, avec des cas de corruption et de dégradation idéologique.

Nguyên Duc Quyên, lorsqu’il était membre de la permanence du Comité provincial du Parti et vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a violé la loi en signant plusieurs décisions d’attribution et de location de terres.

Le Duc Giang, lorsqu’il était membre de la permanence du Comité provincial du Parti et vice-président du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, a abusé de sa fonction et de son pouvoir dans l’exercice de ses responsabilités.

Lê Hông Son, lorsqu’il était secrétaire adjoint du Comité du Parti et directeur du Service de l’éducation et de la formation de Hô Chi Minh-Ville, est intervenu illégalement dans des décisions d’investissement et d’achats d’équipements d’enseignement des langues étrangères.

Ngô Công Tuoc, lorsqu’il était membre du Comité provincial du Parti, secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire du district d’U Minh Thuong (province de Kiên Giang dans le passé, actuellement province d'An Giang), a enfreint la loi en signant des documents liés au projet de construction du centre administratif du district.

Ces camarades se sont dégradés sur les plans politique, idéologique et moral, commettant des violations, causant de graves conséquences, un vif mécontentement et portant atteinte au prestige du Parti et des organismes concernés.

En conséquence, le Bureau politique a décidé de donner un blâme au Comité chargé des affaires du Parti du ministère de la Santé (mandat 2021-2026). Le Secrétariat a décidé d’exclure du Parti Nguyên Duc Quyên, Lê Duc Giang, Lê Hông Son et Ngô Công Tuoc.

Les organes compétents sont priés d’appliquer en temps opportun les sanctions administratives parallèlement aux sanctions disciplinaires du Parti.

VNA/CVN