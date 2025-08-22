Les échanges entre les peuples contribuent à approfondir les relations Vietnam - Singapour

L'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé, le 22 août, une rencontre pour célébrer le 60 e anniversaire de la Fête nationale de Singapour (9 août 1965 - 2025), réaffirmant ainsi les liens d'amitié et la volonté commune de renforcer la coopération entre les habitants de la mégapole du Sud et de Singapour.

Photo : SGGP/CVN

Dans son discours, Lâm Dung Tiên, président de l'Association d'amitié Vietnam - Singapour de la ville, a salué le développement remarquable de Singapour dans les domaines économique, technologique et éducatif au cours des six dernières décennies, qualifiant le pays de modèle de transparence et d'efficacité en matière de gouvernance, ainsi que de partenaire stratégique clé pour le Vietnam.

Il a souligné que les deux nations entretiennent une amitié sincère et partagent de nombreuses valeurs orientées vers le développement et la prospérité commune. Dans cette perspective, il a annoncé pour 2025 le lancement de deux projets ambitieux : la création d'un Club des entrepreneurs Singapour -VSIP, destiné à connecter les milieux d'affaires des deux pays, et l'organisation d'une Journée annuelle de l'amitié Vietnam - Singapour, visant à renforcer les échanges entre les deux peuples, en particulier les jeunes générations. Ces initiatives seront mises en œuvre dès l'an prochain.

De son côté, Pang Te Cheng, consul général de Singapour à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que l'année 2025 marquera une étape importante dans les relations bilatérales. Il a rappelé que la diplomatie populaire constitue l'un des six piliers du Partenariat stratégique global entre les deux pays, saluant le rôle essentiel joué par la HUFO et les associations d'amitié dans le renforcement de la coopération, notamment dans des domaines clés tels que l'innovation et le développement durable.

Pang Te Cheng s'est déclaré convaincu que l'amitié et la coopération entre Singapour et le Vietnam, fondées sur des liens populaires solides, continueraient de se renforcer et de s'approfondir. Les associations d'amitié continueront de jouer un rôle important dans la construction d'un avenir plus radieux et prospère pour les deux nations et leurs peuples, a-t-il ajouté.

En marge de la rencontre, le nouveau comité exécutif de l'Association d'amitié Vietnam-Singapour de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2025-2030, composé de 26 membres, a également vu le jour.

VNA/CVN