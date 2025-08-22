Le roi et la reine du Bhoutan concluent leur visite d’État au Vietnam

Le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, et la reine Jetsun Pema Wangchuck ont quitté vendredi matin 22 août Hanoï, concluant avec succès leur visite d’État de cinq jours au Vietnam, à l’invitation du président Luong Cuong et de son épouse.

Photo : VNA/CVN

Pendant leur séjour, le roi et la reine ont déposé des gerbes et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’aux héros tombés au combat au Monument aux martyrs héroïques, dans la rue Bac Son, à Hanoi.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a reçu le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. Le président Luong Cuong a présidé une cérémonie officielle d’accueil et un banquet d’État en l’honneur du roi.

Le président vietnamien et le roi du Bhoutan se sont entretenus et ont assisté à la signature de documents de coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également eu des entrevues avec le monarque bhoutanais.

Lors de ces rencontres et entretiens, les dirigeants vietnamiens ont chaleureusement accueilli le roi et la reine du Bhoutan, soulignant l’importance de la première visite d’État entre les deux pays depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Ils ont exprimé leur conviction que cette visite, accompagnée d’une délégation bhoutanaise de haut rang, marquait une étape importante, ouvrant la voie à un approfondissement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et le Bhoutan.

Les dirigeants ont souligné que le renforcement de ce partenariat servirait les intérêts des deux peuples tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et dans le monde.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a exprimé sa joie d’effectuer sa première visite d’État au Vietnam et a exprimé ses sincères remerciements pour l’accueil chaleureux et respectueux des dirigeants et du peuple vietnamiens.

Il a exprimé son admiration pour la résilience et l’esprit indomptable du peuple vietnamien dans sa lutte pour l’indépendance nationale, ainsi que pour les remarquables réalisations socio-économiques du pays aujourd’hui.

Le monarque bhoutanais a salué la vision et l’orientation stratégique des dirigeants vietnamiens et s’est dit confiant que le Vietnam atteindra avec succès ses objectifs de développement.

Il a affirmé que le Bhoutan considérait le Vietnam comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est et a exprimé son souhait de renforcer la coopération multiforme tout en tirant profit de l’expérience vietnamienne.

Au cours de sa visite, le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a visité plusieurs localités ainsi que des établissements religieux et économiques au Vietnam.

Nguyên Thi Minh Nguyêt, épouse du président Luong Cuong, et la reine Jetsun Pema Wangchuck, se sont rendues et ont offert de l’encens à la pagode Trân Quôc à Hanoï.

VNA/CVN