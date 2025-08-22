Communiqué de presse conjoint entre le Vietnam et le Bhoutan

À l’invitation du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse, le roi du Bhoutan, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, et la reine ont effectué une première visite d’État au Vietnam du 18 au 22 août 2025.

>> Le roi du Bhoutan en visite à Quang Ninh

>> Le roi et la reine du Bhoutan concluent leur visite d’État au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Selon le communiqué de presse conjoint entre le Vietnam et le Bhoutan, au cours de la visite, le roi a participé à la cérémonie d’accueil officielle, s’est entretenu avec le président Luong Cuong et a eu des rencontres avec le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il a également rendu hommage au Président Hô Chi Minh et déposé une gerbe au Mémorial des héros morts pour la Patrie.

Les deux parties se sont félicitées du développement des relations d’amitié et ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique, commercial, technologique, éducatif, culturel, aérien, sanitaire, agricole, environnemental, touristique, ainsi que les échanges entre les peuples et la coopération dans les cadres multilatéraux.

Le Vietnam a salué l’initiative de la Ville de Pleine Conscience à Gelephu et ses opportunités d’investissement. Le roi du Bhoutan s’est déclaré impressionné par les succès de développement du Vietnam et la créativité et la résilience de son peuple.

Les deux parties ont convenu de promouvoir les relations politiques, les échanges de délégations, la coopération culturelle et religieuse, la préservation du patrimoine. Elles ont affirmé le souhait d’entamer des négociations sur des accords tels que la convention de non-double imposition, l’accord de protection des investissements, saluant les négociations sur l’accord concernant les services aériens. Le Bhoutan a accueilli favorablement les investissements vietnamiens, notamment dans le projet de Ville de Pleine Conscience à Gelephu.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et du partage d’expériences dans l’agriculture, les énergies renouvelables, les technologies de l’information et le tourisme écologique. Elles ont souligné l’importance de la coopération dans l’éducation et se sont engagées à collaborer dans le tourisme.

Les deux pays ont confirmé leur volonté de poursuivre la coordination dans les problèmes d’intérêt commun.

Deux mémorandums d’entente ont été signés : Cadre de coopération entre les gouvernements du Vietnam et du Bhoutan ; coopération entre l'Autorité de l'aviation civile, le ministère de la Construction du Vietnam et le ministère des Transports et des Infrastructures du Bhoutan.

Les dirigeants ont convenu de maintenir des consultations régulières entre les ministères des Affaires étrangères. Le roi a remercié le Vietnam pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation et a invité les dirigeants vietnamiens à se rendre au Bhoutan.

VNA/CVN