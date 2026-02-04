La visite du SG Tô Lâm ouvre une nouvelle page des relations Vietnam - Cambodge

Le Docteur Seun Sam de l'Académie Royale du Cambodge (RAC), a souligné la portée historique de la prochaine visite d'État au Cambodge du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Cettte visite ouvrira une nouvelle page pour les relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

À l’approche de la visite d’État au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le docteur Seun Sam de l'Académie Royale du Cambodge (RAC), a partagé ses analyses sur la portée historique de cet événement.

Cette visite ouvrira une nouvelle page, permettant à intensifier les relations Cambodge - Vietnam, apportant des intérêts aux deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité de la région, a déclaré l’expert cambodgien lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Seun Sam a souligné la signification stratégique de cette visite prévue le 6 février. Il s'agit de la première visite à l'étranger du secrétaire général To Lam depuis sa réélection à la tête du PCV lors de son XIVe Congrès national. Le choix du Cambodge comme première destination internationale du secrétaire général To am en ce début de mandat témoigne la priorité accordée par le Vietnam aux relations avec le Cambodge, a-t-il noté.

En tant qu’un analyste politique de premier plan à Phnom Penh, Seun Sam a estimé que la visite du leader du PCV contribuera de manière significative au renforcement de la confiance et de la compréhension mutuelles. De plus, la visite devrait promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, du commerce, des infrastructures, de la culture, de la défense et de la gestion des frontières. Elle devrait également renforcer la coopération régionale et internationale, notamment dans le cadre de l'ASEAN, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable en Asie du Sud-Est.

L’expert a rappelé la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la Permanence du Comité central du Parti du peuple cambodgien (PPC), qui se déroulera dans le cadre de la visite du secrétaire général Tô Lâm.

Cette rencontre, qui sera placée sous la coprésidence de To Lam et du président du PCC, Samdech Techo Hun Sen, illustre non seulement la détermination des hauts dirigeants de maintenir et de renforcer les liens des deux pays, conformément à l’esprit de ''bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long termes''. Il s’agit aussi un bon signe pour l’avenir des relations bilatérales prospères, a souligné Seun Sam.

VNA/CVN