Consolidation des liens militaires entre le Vietnam et le Cambodge

Le général de brigade Nguyen Minh Trieu, commandant adjoint de la 9 e Région militaire, a reçu le 4 février à Cân Tho une délégation du Département du développement du ministère de la Défense du Cambodge, dirigée par le général de brigade Ouk Hoeunpisey, venue présenter ses vœux pour le Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval 2026.

Ouk Hoeunpisey a salué l'efficacité de la coopération bilatérale, soulignant le soutien précieux de la 9e zone militaire dans la construction d'infrastructures, la formation et les soins de santé au profit des forces armées et de la population cambodgiennes. Il a exprimé le souhait d'étudier les méthodes vietnamiennes performantes en matière d'agriculture et d'élevage.

Nguyen Minh Trieu a remercié ses partenaires pour leur contribution à l'amitié entre l'Armée populaire du Vietnam et l'Armée royale cambodgienne. Il a réaffirmé la disponibilité de la 9e Région militaire à accompagner le Département cambodgien dans l'acquisition d'expériences pratiques et l'application des progrès technoscientifiques dans divers secteurs.

Cette rencontre illustre la volonté mutuelle de pérenniser une coopération de défense fraternelle et durable entre les deux nations voisines.

