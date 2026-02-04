Consolidation des liens militaires entre le Vietnam et le Cambodge

>> Le secrétaire général du PCV Tô Lâm attendu au Cambodge
>> Un nouvel élan pour porter les liens Vietnam - Cambodge à un niveau supérieur
>> La visite du secrétaire général Tô Lâm marque un nouveau jalon des relations Vietnam - Cambodge
Ouk Hoeunpisey a salué l'efficacité de la coopération bilatérale, soulignant le soutien précieux de la 9e zone militaire dans la construction d'infrastructures, la formation et les soins de santé au profit des forces armées et de la population cambodgiennes. Il a exprimé le souhait d'étudier les méthodes vietnamiennes performantes en matière d'agriculture et d'élevage.
|Le Département du développement du ministère de la Défense du Royaume du Cambodge offre des cadeaux aux forces armées de la 9e Région militaire à l'occasion du Nouvel An lunaire.
|Photo : VNA/CVN
Nguyen Minh Trieu a remercié ses partenaires pour leur contribution à l'amitié entre l'Armée populaire du Vietnam et l'Armée royale cambodgienne. Il a réaffirmé la disponibilité de la 9e Région militaire à accompagner le Département cambodgien dans l'acquisition d'expériences pratiques et l'application des progrès technoscientifiques dans divers secteurs.
Cette rencontre illustre la volonté mutuelle de pérenniser une coopération de défense fraternelle et durable entre les deux nations voisines.
VNA/CVN