La visite du secrétaire général Tô Lâm marque un nouveau jalon des relations Vietnam - Cambodge

À l’invitation du roi du Cambodge, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera le 6 février 2026 une visite d’État au Cambodge.

>> Le XIVe Congrès national du PCV crée un nouvel élan pour les relations Vietnam - Cambodge

>> Le secrétaire général du PCV Tô Lâm attendu au Cambodge

>> Un nouvel élan pour porter les liens Vietnam - Cambodge à un niveau supérieur

Répondant également à l’invitation du président du Parti du peuple cambodgien (PPC), Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, le dirigeant vietnamien coprésidera une rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la Permanence du Comité central du PPC, ainsi qu’une rencontre des dirigeants des Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyen Minh Vu, cette visite, accompagnée de rencontres de haut niveau entre les dirigeants des Partis, contribuera à consolider la confiance politique, la solidarité, la coordination étroite entre les deux Partis et les deux États, et à porter les relations Vietnam–Cambodge à une nouvelle hauteur, vers une nouvelle phase de développement avec une plus grande cohésion et efficacité dans le nouveau contexte.

Le diplomate a souligné que cette visite revêt une importance particulière, car il s’agit de l’une des premières visites à l’étranger du secrétaire général Tô Lâm après le succès du 14e Congrès national du PCV, réaffirmant la politique constante du Vietnam consistant à attacher de l’importance aux relations avec le Cambodge, ainsi qu’à promouvoir l’amitié traditionnelle, la solidarité et l’entraide mutuelle entre les deux pays dans tous les domaines.

La visite illustre également la grande priorité accordée par le Vietnam au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale, durable et à long terme avec le PPC, l’État et le peuple cambodgiens, a ajouté Nguyen Minh Vu.

L’un des temps forts sera la rencontre de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la Permanence du Comité central du PPC, coprésidée par le secrétaire général Tô Lâm et le président du PPC Samdech Techo Hun Sen, visant à concrétiser l’orientation de « bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération globale, durable et à long terme » définie par les deux Partis, les deux États et les deux peuples dans la nouvelle période.

Lors de la prochaine rencontre, les dirigeants des deux Partis échangeront leurs points de vue sur la situation régionale et internationale, évalueront les résultats de la coopération bilatérale et définiront les orientations pour les années à venir.

Dans le cadre de la visite, le secrétaire général Tô Lâm coprésidera également la rencontre de haut niveau entre le PCV, le PPC et le Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), illustrant la signification stratégique des relations entre les trois pays voisins et la grande priorité accordée à l’amitié traditionnelle entre leurs Partis, leurs États et leurs peuples, favorisant ainsi la coopération dans des domaines tels que la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, l’investissement, la culture et l’éducation…

L’ambassadeur Nguyen Minh Vu s’est félicité du développement vigoureux des liens bilatéraux, dont la coopération commerciale constitue un point marquant, avec un commerce bilatéral dépassant 11 milliards de dollars en 2025, en hausse de 11,7% par rapport à l’année précédente, ouvrant la voie à l’objectif de 20 milliards de dollars fixé par les dirigeants des deux pays.

Dans le domaine de l’investissement, le Vietnam figure parmi les cinq plus grands investisseurs étrangers au Cambodge, avec près de 3 milliards de dollars de capitaux enregistrés qui sont injectés dans des secteurs clés tels que les télécommunications, l’agriculture et l’énergie.

En matière de tourisme, le Vietnam est devenu en 2025 le premier marché du Cambodge, avec plus d’un million de visiteurs vietnamiens visitant le Cambodge, tandis qu’environ 690.000 Cambodgiens se sont rendus au Vietnam.

En conclusion, l’ambassadeur Nguyen Minh Vu a affirmé que la confiance politique constitue une « ancre » solide des relations Vietnam–Cambodge, permettant aux deux pays de mettre en œuvre efficacement l’orientation de bon voisinage, d’amitié traditionnelle et de coopération globale, durable et à long terme.

VNA/CVN