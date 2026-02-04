Un nouvel élan pour les relations Vietnam - Laos

La visite d'État prochaine au Laos du secrétaire général du Comité central du Parti communiste vietnamien (PCV), Tô Lâm, vise à réaffirmer la cohésion stratégique Vietnam - Laos et devrait renforcer les relations bilatérales et orienter une coopération globale, efficace et concrète vers une nouvelle phase des relations, a souligné l’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh.

>> La visite du SG Tô Lâm revêt une portée historique et stratégique

>> Vietnam - Laos : une relation spéciale réaffirmée à l’occasion des 96 ans du Parti

>> Réaffirmer la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), la diplomate lao a souligné que ce voyage marque la première visite à l'étranger d'un dirigeant vietnamien de premier plan en 2026 et le premier déplacement à l'étranger du secrétaire général Tô Lâm depuis le succès du XIVe Congrès national du Parti, soulignant le plus haut niveau de confiance politique, la solidarité particulière et l'étroite coordination entre les deux Partis et les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien aura un entretien avec le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, Thongloun Sisoulith, ainsi que des entrevues avec les principaux hauts responsables lao afin de définir les grandes orientations de la coopération bilatérale. Les discussions porteront sur les domaines de la politique, de la sécurité, de la défense, de la culture et de la société, tout en mettant l’accent sur l'économie et à la connexion des infrastructures.

Les deux pays prévoient notamment d'accélérer la mise en œuvre de projets structurants tels que les réseaux autoroutiers et le renforcement des échanges commerciaux transfrontaliers. Ils aborderont également le renforcement de la connexion commerciale et de l’investissement à conformément aux stratégies de développement durable de chaque pays.

Signification géopolitique majeure

Sur le plan commercial, ces dernières années, le commerce bilatéral a connu une croissance soutenue avec un volume d'échanges de 2,6 milliards de dollars en 2025.

L'ambassadrice Khamphao Ernthavanh a précisé que lors de la 48e session du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, les deux parties visent désormais une croissance annuelle des échanges de 10 à 15%, avec pour objectif d'atteindre 5 milliards de dollars à court terme et de viser le cap des 10 milliards de dollars sur le long terme. Pour soutenir cette ambition, l'accent sera mis sur l’élargissement de la coopération dans la connexion des infrastructures, le développement des chaînes d'approvisionnement et le soutien aux entreprises des deux pays.

Enfin, cette visite revêt une signification géopolitique majeure alors que l'Asie du Sud-Est fait face à de nouveaux défis sécuritaires et de développement. L’occasion pour les leaders des deux pays de réaffirmer leur engagement de coordonner étroitement entre le PCV et le PPRL à l’échelle nationale et internationale. Ils discuteront des questions liées à la coopération régionale, notamment leur coordination au sein des mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong et d’autres mécanismes multilatéraux.

Ensuite, le secrétaire général Tô Lâm poursuivra son déplacement par une visite au Cambodge le 6 février en vue d’intensifier la coopération stratégique en Asie de l’Est.

VNA/CVN