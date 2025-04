Xi Jinping participe à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine

Les hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine ont visité, le 15 avril, l'exposition de photos commémorant les 75 ans de relations diplomatiques bilatérales, et participé à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine, ainsi qu'au lancement du programme "Voyage rouge" pour approfondir la connaissance de l'histoire révolutionnaire des deux nations.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, le président Luong Cuong et le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping ont visité, le 15 avril, l'exposition de photos commémorant les 75 ans de relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine, et participé à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine, ainsi qu'au lancement du programme "Voyage rouge" pour approfondir la connaissance de l'histoire révolutionnaire des deux nations.

Dans son discours, le secrétaire général Tô Lâm a souligné l'importance de cet événement, organisé dans le cadre de l'Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine et du 75e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a affirmé que l'amitié et la coopération étaient les forces motrices des relations vietnamo - chinoises. Il a ajouté que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement du partenariat stratégique global et de la communauté d'avenir partagée Vietnam - Chine de portée stratégique, dans le but d'apporter bonheur et prospérité aux peuples des deux pays, tout en contribuant à la paix et au progrès de l'humanité.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a insisté sur la nécessité de consolider la base sociale des relations entre les deux pays, soulignant que les jeunes générations jouaient un rôle central dans cette démarche.

Il a appelé les peuples, notamment les jeunes générations des deux pays, à assumer la responsabilité de préserver et de développer sans cesse les relations étroites Vietnam - Chine, à la fois "camarades et frères". Les agences et organisations des deux pays doivent collaborer pour mettre en œuvre efficacement le projet "Voyage rouge".

Les jeunesses des deux pays doivent plus que jamais s'efforcer de développer leurs compétences, de maîtriser les nouvelles technologies et d'améliorer leur créativité. Ils doivent renforcer l'unité, la coopération et l'entraide, afin de jouer un rôle clé dans l'industrialisation et la modernisation de chaque pays, devenant ainsi des pionniers dans le renforcement des relations bilatérales Vietnam - Chine dans la nouvelle ère.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping a exprimé sa joie de rencontrer les amis vietnamiens et les jeunes des deux pays lors de sa visite. Il a souligné que les relations entre la Chine et le Vietnam étaient profondément enracinées dans les liens entre les peuples et que la construction de la communauté d'avenir partagée de portée stratégique revêtait une importance stratégique conforme aux intérêts communs des deux pays.

Xi Jinping a également proposé que les deux pays profitent de l'"Année des échanges humanitaires Chine - Vietnam 2025" pour renforcer leurs liens culturels et raconter de manière vivante l'histoire de leur amitié à travers des activités concrètes.

Photo : VNA/CVN

Lors de cette rencontre, les deux pays ont lancé le programme "Voyage rouge", visant à sensibiliser les jeunes générations aux liens révolutionnaires historiques entre les deux nations.

En présence du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, du Premier ministre Pham Minh Chinh et du secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, les deux parties ont lancé le mécanisme de coopération ferroviaire Vietnam - Chine et ont établi le Comité conjoint de coopération ferroviaire Vietnam - Chine.

VNA/CVN