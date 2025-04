Chine - Vietnam

La visite d'État de Xi Jinping marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'amitié

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a effectué une visite d'État au Vietnam les 14 et 15 avril, à l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et du président de la République socialiste du Vietnam, Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Moins d'un an après la visite d'État du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Chine, cette visite d'État de Xi Jinping au Vietnam constitue un événement politique extérieur majeur pour les deux Partis et les deux pays. Elle revêt une importance stratégique et aura un impact à long terme sur le développement des relations sino-vietnamiennes, alors que les deux pays entrent dans une nouvelle ère de développement. Il s'agit de la quatrième visite de Xi Jinping au Vietnam en tant que dirigeant suprême du Parti et de l'État chinois, et de la deuxième dans le cadre du XIIIe Congrès national du PCV et du 20e Congrès national du PCC. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales (1950-2025).

À l'occasion de cette visite, le secrétaire général Tô Lâm a publié un article intitulé Unissons-nous pour ouvrir une nouvelle ère de développement de l'amitié Vietnam - Chine dans le Quotidien du Peuple (Chine), tandis que le secrétaire général et président Xi Jinping a publié un article dans le journal Nhân Dân (Peuple) intitulé S'appuyer sur les réalisations passées et réaliser de nouvelles avancées dans la poursuite d'objectifs communs. Dans ces articles, les dirigeants ont affirmé leur persévérance et leur détermination à accorder la priorité absolue au développement conjoint du Partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine, ainsi qu'à la communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, revêtant une importance stratégique pour le bonheur des peuples des deux pays, ainsi que pour la paix et le progrès de l'humanité tout entière.

Le 14 avril à midi, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, est arrivé à Hanoï pour entamer sa visite d'État au Vietnam. Le président Luong Cuong et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, ont accueilli Xi Jinping et la délégation chinoise de haut rang à l'aéroport international de Nôi Bài. À l'aéroport, la délégation a été accueillie par 200 artistes de la troupe de tambours, ainsi que par 54 jeunes femmes en costumes représentant des ethnies vietnamiennes. De nombreux Vietnamiens, des Chinois au Vietnam, ainsi que des fonctionnaires et employés de l'ambassade de Chine au Vietnam, ont brandi des drapeaux des deux pays et des banderoles exprimant l'amitié traditionnelle entre les deux pays, pour accueillir chaleureusement le dirigeant chinois et sa suite.

Photo : VNA/CVN

Dans son message à son arrivée au Vietnam, Xi Jinping a exprimé sa joie au début de sa visite. "Au nom du Parti communiste chinois, du gouvernement et du peuple chinois, j'adresse mes chaleureuses salutations et mes meilleurs vœux au PCV frère, au gouvernement et au peuple vietnamiens", a-t-il souligné.

Lors de leur visite, Tô Lâm et Xi Jinping ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh à son mausolée. De leur vivant, le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, ainsi que les dirigeants des deux pays, ont personnellement fondé et œuvré pour entretenir "la profonde relation Vietnam - Chine, camarades et frères". Cette relation de plus en plus forte est un atout précieux partagé par les peuples des deux pays, et doit être transmise, protégée et promue.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a présidé la cérémonie d'accueil officielle avec les plus hautes cérémonies réservées aux chefs d'État, notamment 21 salves de canon tirées depuis la citadelle impériale de Thang Long. Il a ensuite eu un entretien privé avec Xi Jinping au siège du Comité central du Parti. À l'issue de leurs entretiens, les deux dirigeants ont passé en revue et écouté une brève présentation des 45 accords de coopération dans de nombreux domaines signés entre les ministères, secteurs et localités des deux pays, témoignant ainsi des avancées considérables réalisées par les deux parties au cours de cette visite.

Le président Luong Cuong a eu une entrevue et présidé un banquet en l’honneur du dirigeant chinois, qui a également rencontré le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân.

Le soir du 14 avril, au Centre international des congrès de Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président Luong Cuong ont offert un banquet d'État en l'honneur du secrétaire général et président chinois Xi Jinping et de la délégation chinoise de haut rang en visite d'État au Vietnam.

Lors des entretiens et des rencontres, les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens ont chaleureusement accueilli le secrétaire général et Président chinois Xi Jinping, à la tête d'une délégation chinoise de haut rang, en visite d'État au Vietnam, à l'occasion de l'Année des échanges humanistes Vietnam - Chine et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques bilatérales. Ils sont convaincus que cette visite marquera une nouvelle étape dans l'histoire de l'amitié entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, contribuant à approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et à promouvoir la construction d'une communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique

Xi Jinping a déclaré que le choix du Vietnam comme première destination de son premier voyage à l'étranger cette année témoigne pleinement de l'importance que le Parti et l'État chinois accordent aux relations sino-vietnamiennes et de la profonde affection qui unit les deux pays. Il a affirmé sa volonté, grâce à cette visite, de discuter en profondeur avec le secrétaire général Tô Lâm et d'autres dirigeants vietnamiens clés des orientations et des mesures à prendre pour consolider la tradition d'amitié et définir la vision de la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique, conformément aux "six orientations majeures", pour avancer ensemble avec constance et contribuer à l'humanité.

Dans une atmosphère chaleureuse, amicale, sincère et franche, les dirigeants des deux partis et des deux pays ont eu des discussions approfondies sur la situation de chaque Parti et de chaque pays, les relations entre eux, ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. À cette occasion, ils ont publié une Déclaration commune sur la poursuite de l'approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et la promotion de la construction d'une communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président Luong Cuong, ainsi que le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, ont visité l'exposition photographique "75 ans de relations diplomatiques Vietnam - Chine", organisée conjointement par l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), l'Agence de presse Xinhua (Xinhua) et l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (UIA). Tô Lâm a respectueusement offert à Xi Jinping un album photo de l'Agence vietnamienne d’Information, présentant des clichés représentatifs et impressionnants de ses cinq visites au Vietnam depuis 2011.

Les dirigeants des deux Partis et des deux pays ont assisté à la rencontre amicale entre les peuples Vietnam - Chine, à la cérémonie de lancement du "Voyage rouge : Recherche et études pour la jeunesse" et à celle du mécanisme de coopération ferroviaire Vietnam - Chine.

Dans le cadre de cette visite, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, s'est entretenu avec Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du PCC, membre du Secrétariat du Comité central du PCC et chef du Bureau du Comité central du PCC.

Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du 15 avril, le secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois Xi Jinping a quitté Hanoï, terminant ainsi sa visite d'État fructueuse au Vietnam. La délégation a été accueillie à l'aéroport international de Nội Bài par le Premier ministre Pham Minh Chinh et Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCV.

VNA/CVN