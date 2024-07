Des diplomates affirment le rôle du SG Nguyên Phu Trong dans l'histoire du Vietnam

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, leader promouvant la diplomatie du bambou

>> L’ambassadeur d’Inde affirme les vastes contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong

>> Le SG Nguyên Phu Trong, un dirigeant exemplaire, fiable et bien aimé du peuple

L’ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam Fredesmán Turró González a affirmé que Nguyên Phu Trong était un grand ami de Cuba et qu’il était le dirigeant vietnamien qui avait visité Cuba le plus, à cinq reprises. Il a en outre indiqué que sur ses nombreuses positions différentes, Nguyên Phu Trong avait toujours promu le développement des relations économiques et commerciales, ainsi que le renforcement de l'échange d'expériences sur le développement économique des deux pays et le travail politique des deux Partis, notamment dans le domaine idéologique.

Photo d'archives de la VNA

Rappelant les souvenirs sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le diplomate cubain a exprimé son admiration pour sa simplicité, sa personnalité chaleureuse, sa finesse et sa certitude dans les critères.

Fredesmán Turró González a constaté que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le PCV avait dirigé le pays à atteindre des percées importantes dans le développement socio-économique, et avait fixé de nouveaux objectifs et tâches pour faire du Vietnam un pays prospère à revenu intermédiaire de la tranche supérieure dans un avenir proche.

Selon lui, outre son rôle de leader, Nguyên Phu Trong était un érudit exceptionnel, laissant des explications théoriques et conceptuelles sur le processus de Dôi Moi (Renouveau) au Vietnam, mais aussi des théories et des pratiques pendant la période de transition vers le socialisme.

De son côté, Feda El Taify, ancien ambassadeur égyptien au Vietnam (2010-2014), a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un leader exceptionnel et jouait un rôle important dans l’histoire moderne du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Affirmant ses impressions et son admiration pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong, l'ancien ambassadeur Feda El Taify a tenu en haute estime le leadership extrêmement important du dirigeant dans le développement des relations de coopération et d'amitié entre le Vietnam et les autres pays du monde entier.

Il a précisé qu'en termes d'affaires intérieures, ces dernières années, le secrétaire général Nguyên Phu Trong et les dirigeants vietnamiens avaient promu la prospérité du Vietnam dans tous les domaines, en particulier dans le domaine socio-économique.

Concernant la diplomatie, l’ancien ambassadeur égyptien a estimé qu'avec une politique extérieure indépendante, autonome mais flexible, également connue sous le nom de « diplomatie du bambou», le Vietnam était devenu un membre très important de la communauté internationale, un partenaire économique et diplomatique important non seulement dans la région asiatique, mais aussi dans le monde entier.

Pour sa part, John McCarthy, ancien ambassadeur d'Australie au Vietnam (1981-1983), a déclaré que sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait fait preuve d'une politique étrangère habile et flexible, tout en démontrant son esprit d’indépendance et d’autonomie stratégique.

John McCarthy a constaté que pendant les mandats du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait atteint la première place dans les relations de l'Australie en Asie. La preuve en est la décision récente des dirigeants des deux pays de faire évoluer leurs relations vers un partenariat stratégique intégral.

Partageant le même avis, l'ancienne ambassadrice d'Australie au Vietnam Susan Boyd (1994-1998) a déclaré que ces dernières années, sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam avait élargi ses relations dans de nombreux domaines avec de nombreux pays à travers le monde.

VNA/CVN